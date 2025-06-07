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中國高考作文題看不懂？官方稱「因應抗戰勝利的家國情懷」

記者黃雅慧／即時報導
中國全國高考於6月7至10日舉行。今年報考人數較去年減少7萬，是8年來首次減少。（中新社）
中國全國高考於6月7至10日舉行。今年報考人數較去年減少7萬，是8年來首次減少。（中新社）

中國全國高考（大學入學考試）7日登場，1335萬考生迎來人生大考。7日上午語文考試結束後，中國全國卷一的作文題衝上微博熱搜，許多人抱怨題目太難「看不懂」。中國教育部考試院負責人回應，今年為抗戰勝利80周年，因此作文題充滿「家國情懷」。

中國全國高考於6月7至10日舉行。今年報考人數較去年減少7萬，是8年來首次減少。語文科目考試結束後，各地作文考題相繼出爐，其中中國全國一卷作文題目難度和立意成為討論焦點。這篇作文題選取了老舍「鼓書藝人」、艾青「我愛這土地」、穆旦「讚美」3則文學片段，要求考生自行挖掘材料內在邏輯、進行寫作。

有網友認為，一卷作文題目正和當前中美關稅戰應景，主要彰顯心中有祖國、不崇洋媚外；也有網友聲音認為，讓涉世未深的年輕學生，體驗前述作家情懷，有一定難度。

對於出題立意，澎湃新聞報導，中國教育部教育考試院有關負責人表示，今年的高考作文題堅持價值引領，緊扣時代脈搏，彰顯學科特色，重點考查語文素養、時代意識與家國情懷。該負責人指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。全國一卷作文題選取了3段和抗戰有關的材料，將考生的視線拉回到那段浴血奮戰的崢嶸歲月，引發對民族精神傳承的思考。

據了解，中國2025年高考語文共有5套試卷。其中，教育部教育考試院命制全國一卷和全國二卷的2道作文題，上海、天津各命製1道，北京命製2道和1篇微寫作。在全國一卷外，分析認為，今年中國作文命題貼近實際與生活，在數智化時代，試題更加聚焦情感體驗、日常積累、實踐參與等無法被人工智能取代的特質，注重考查考生的思維深度。

高考 教育部 人工智能

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