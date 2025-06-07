安徽「五胞胎同時高考」父親發文：進考場就成功一半

安徽省首例五胞胎今年要參加中國高考了。（取材自大皖新聞）

中國安徽省出現首例五胞胎參加高考 ，這五個孩子在當地被稱為「五福娃」，出生那一刻就是社會焦點。安慶市育才中學校長唐澤華稱，這5個學生都是學舞蹈的。高中三年，學校免除了他們的學費、生活費以及專業培訓費，總計超過50多萬元(人民幣)。「目前他們正在應考，相信他們在高考中能取得優異成績。」

大皖新聞報導，五胞胎的母親史有琴2006年院產下五個孩子，取名為陳鑫雅、陳聖奧、陳杰歐、陳漁美和陳燦菲，他們也被當地人稱為「五福娃」。

為了能讓五個孩子接受良好的教育，在五胞胎3歲時，陳強彪、史有琴夫婦帶著他們來到安慶城區租房，安了一個臨時的家。從此，陳強彪在外打工，史有琴照顧5個孩子的生活起居與學習。

隨著五胞胎一天天長大，上幼兒園又成了難題。這時，安慶市政府機關幼兒園免費接收了五個孩子，使得夫妻倆的負擔大大減小。

2013年9月，五胞胎來到安慶公園小學上學，成為小學生。學校特意把他們分在不同班級，但由於一年級只有四個班，所以老二和老四還是分在了同一個班 。

五胞胎在安慶二中初中部畢業後，後到安慶市育才中學就讀高中。今年高中畢業的「五福娃」終於迎來人生大考。

6月7日上午，五胞胎的父親陳強彪在微信 朋友圈中發文：「順利進入考場就是成功了50%，另外50%就隨心吧。」