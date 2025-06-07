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官媒調查：宗馥莉接管後 娃哈哈集團幾成「空殼」

中國新聞組／北京7日電
位於杭州市清泰街160號的娃哈哈集團老總部大樓。(取材自經濟參考報)
位於杭州市清泰街160號的娃哈哈集團老總部大樓。(取材自經濟參考報)

前董事長宗慶後去世後，中國「娃哈哈集團」在他的女兒宗馥莉主導下出現劇烈變動：商標轉讓申請、代工爭議、加工廠停產，以及人事大調整，引發外界對其「去娃哈哈化」與國資權益流失的質疑。

根據新華社旗下「經濟參考報」報導，娃哈哈體系多年來建立起龐大的體外公司網絡，實際控制權逐步由國資轉向管理層。盡管娃哈哈集團國資持股46%，2022年底集團僅占整體娃哈哈系統總資產的15.67%，淨利潤占比更低至0.39%。主要產品銷售、代工利潤大多流向與國資無關的公司，如宏勝集團。

宏勝集團為宗馥莉掌控，擁有19個生產基地並長期為娃哈哈代工。2025年起，包括桶裝水在內的利潤進一步轉向宏勝體系旗下公司。甚至曾試圖將「娃哈哈」商標轉讓至宗馥莉控股的公司，遭國資方發現並制止。隨後宏勝申請「娃小哈」「宗小哈」等商標，並計畫推出新品牌，被外界解讀為進一步切割國資。

娃哈哈集團董事長宗馥莉。(取材自澎湃新聞)
娃哈哈集團董事長宗馥莉。(取材自澎湃新聞)

此外，多家娃哈哈體系工廠停產引發員工維權，集團將原因歸咎於「產品結構調整」。同時，自2024年起，員工被要求轉簽至宏勝集團，否則將面臨獎金與薪資損失。

改制以來，國資分紅未到位，持股回購亦存爭議。2018年，宗馥莉透過職工持股會股份回購與認購，控制集團54%股權，過程缺乏公開資產評估與足夠代表表決，被質疑侵害職工權益。

報導指，娃哈哈正從一個國資參股企業逐步變為由家族與管理層實際控制的龐大體外企業體系，國資與基層員工的實質利益被大幅稀釋，事件仍待官方回應與監管介入。

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