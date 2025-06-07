百餘年互不往來也禁通婚 汕頭2個「世仇村」和解了

仙門城社區與深溪社區互贈「睦鄰友好」牌匾。（取材自羊城晚報）

廣東省汕頭市潮南區仙城鎮仙門城社區與深溪社區在清朝時因灌溉水源起衝突，兩地立下「百餘年互不往來，也禁止通婚」的祖訓，居民考量這項祖訓既不利於年輕一代的婚戀嫁娶，也不利於推進鄉村振興發展，經兩地領導和鄉親代表多次調解，兩地近日終於摒棄前嫌，決定放下成見「大和解」，並舉行締結世代友好儀式，重新締結為友好鄰鄉關係。

據羊城晚報報導，2025年6月3日，這場跨越世紀的「破冰」盛事在汕頭市潮南區仙城鎮舉行，該鎮仙門城社區與深溪社區在市區鎮三級相關黨政部門及群眾代表的見證下互贈「敦親睦鄰」牌匾，正式破除百餘年來「互不往來、互不通婚」的舊俗，結為睦鄰友好鄉村。

據悉，仙門城社區與深溪社區的歷史積怨可追溯至清代末期。「百餘年前，我們兩社區因爭奪灌溉水源爆發衝突，最終立下『互不往來、互不通婚』的祖訓」，深溪社區黨委書記劉永武介紹，這一陳規導致兩社區村民婚戀受限、經濟文化交流受阻，甚至在外鄉親的商貿合作也遭受牽連。

廣東汕頭市潮南區仙城鎮仙門城社區與深溪社區舉行締結世代友好儀式現場。（取材自潮南在線公眾號）

近年來，隨著經濟社會發展、鄉村振興和「百千萬工程」工作開展，先後多次組織兩個社區黨委書記、鄉親代表及理事會代表等座談調解，倡導兩社區摒棄前嫌，解除陳規，友善往來。經過多方共同努力，兩地村民決定放下成見，重新締結為友好鄰鄉關係。

當天的儀式活動現場，仙門城社區和深溪社區的代表互贈「敦親睦鄰」牌匾，並熱情擁抱致意，標誌著兩個社區正式打破芥蒂，重修友誼。

「通過這一次活動化解兩社區的矛盾，以後村民們就能夠互相嫁娶，在外的鄉親們也可以互相交流，做生意的也可以借助契機去合作，下來我們大家將同心同德來推動工作」，仙門城社區黨委書記、居委會主任趙元廷說。

潮南區委常委、政法委書記馬慶貴在當天的儀式上表示，希望兩個社區以此為契機，把兩個社區合力打造成「黨建引領有力、法治保障健全、發展動能強勁、文明鄉風浸潤、群眾幸福安康」的鄉村振興示範標竿。