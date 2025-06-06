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波音重啟對中國交付飛機 一架737 MAX新機正在飛往中國

記者陳湘瑾／即時報導
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隨著關稅戰降溫，波音準備恢復對中國交付飛機。 （路透）
隨著關稅戰降溫，波音準備恢復對中國交付飛機。 （路透）

中國航司日前為為因應美國對中國施加關稅，從4月初開始暫停接收波音飛機。外媒報導，隨著關稅戰降溫，波音準備恢復對中國交付飛機。

路透報導，根據FlightRadar24的航班紀錄，一架噴有廈門航空標誌的全新波音737 MAX在周五從西雅圖起飛，前往波音在中國的交機中心所使用的飛行路線。該飛機的首站是到夏威夷Kailua-Kona加油，波音飛機在橫越太平洋途中時常會在此加油。

波音執行長Kelly Ortberg在5月29日表示，中國的航空公司將於6月恢復接收波音飛機。

波音新機從4月起停止交付中國，是回應美國總統川普所加徵的關稅，然而美中雙方於5月12日達成協議，將在90天內取消大部分關稅。

4月期間，波音已從位於上海附近的舟山完工中心，將至少三架737 MAX飛機調回美國。這些飛機原本準備交付給中國的航空公司，其中首架返美飛機正是這次前往夏威夷的機型。

波音此前曾表示，受關稅影響，中國客戶將不再接收新機，並稱公司正考慮轉售數十架飛機；北京方面並未明確說明為何停止波音交付，但表示美國徵收的關稅已對中國的航空公司與波音造成嚴重衝擊。

中國約占波音商用飛機訂單庫存的10%，是波音重要且不斷成長的市場。

波音4月曾表示，計畫在今年剩餘時間內交付50架飛機給中國航空公司，其中41架已在生產中或已完成生產。儘雖然音曾表示其他航空公司對被中國退回的飛機感興趣，但至今尚未將這些飛機轉售他方，儘管波音也表明希望減少庫存。

彭博接著在5月中引述知情人士透露，中美貿易談判取得突破後，中國已取消對航空公司接收美國波音飛機禁令。知情人士說，北京當局的官員當時已開始通知國內航空公司和政府機構，美國製造的飛機交付可以恢復，航空公司有權自行決定按照時間和條款安排交付。

波音 關稅 夏威夷

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