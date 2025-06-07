高考開鑼 AI監控考場異常行為 手勢交流都可監測到

6月7日，安徽省合肥市，在合肥一中考點，考生有序排隊進入考場。(中新社)

2025年中國高考 7日開鑼，1335萬考生迎來人生大考。今年，教育部 明確各地要積極推動高考AI 智能巡查巡檢。江西、湖北、廣東等多地宣布，全面推行考場AI智能巡查，以視覺分析監控考場異常行為，凡核查判定為違規違紀行為的，將按照有關規定嚴肅處理。這項技術是對傳統的人工監考和視頻監考的有機補充。

大公報報導，有業內人士表示，AI智能巡查系統通過教室攝像頭實時採集畫面，AI算法自動匹配40種異常行為模型，像考生細微的手勢交流、物品傳遞等都可監測到，0.5秒內觸發監控端報警並標註細節，供監考員人工覆核。

教育部6日特別提醒考生，認真閱讀「考生須知」等，嚴格遵守考試規定。考生要誠信參加考試，不要攜帶手機、智能手表等各類無線通訊工具及其他違禁物品進入考點（考場）。

報導指出，山東省去年就引入了考場智能巡檢系統，該系統主要應用人工智能技術，通過攝像頭等，對監考老師和考生行為進行實時捕捉和數據分析，一旦檢測到異常行為就會發出警示。今年，這一系統又進行了優化，根據疑似作弊行為的特徵，對告警情形實行分級處置，二級告警是提醒監考人員要重點關注，一級告警則需要監考人員進一步核實研判。