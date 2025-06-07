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國足最後1個主場 逾時不候已停止退票 網怒：錢丟河裡

中國新聞組／北京7日電
中國男足仍有一場比賽未踢。圖為相關比賽海報。(取材自北京日報客戶端)
中國男足仍有一場比賽未踢。圖為相關比賽海報。(取材自北京日報客戶端)

隨著中國國足5日在客場0比1輸給印尼隊，他們已經無緣美加墨世界杯。但根據18強賽賽程，中國男足仍有一場比賽未踢，那就是6月10日主場和巴林隊的比賽。此前，該場比賽的球票大部分都已售出。但根據票務規則，5月27日起，該場次已停止退票。對此，有網友表示，「去看國足等於把錢丟河裡」。

北京日報客戶端報導，國足和巴林隊的比賽將於6月10日19時在重慶舉行。承辦本場比賽的重慶龍興足球場是一座專業足球場，設有6萬座席。該場比賽的票價在280元人民幣(約38.9美元)至1380元之間，分為六檔。5月23日下午，球票正式發售。球票銷售延續了此前杭州主場的火爆，開售不到五分鐘，多個檔位的球票就已經顯示售罄。

球票發售的時候，國足18強賽最後一戰是榮譽戰還是生死戰尚是未知數，但不少球迷仍選擇購買這場比賽的球票。有追隨國足多場世預賽的球迷說：「我們普通球迷能做的不多，願意陪球隊走到最後，加油吧，搏至無憾！」

據了解，根據退票規則，在5月23日至5月26日之間，該場球票可以免費退，但從5月27日起，就不再接受退票了。

對此，網友紛紛表示，「去買的到底是哪種人啊？」、「最高檔票價1380元，一家三口可以吃一頓很不錯的飯了，去看國足等於把錢丟河裡」、「倒貼錢都不看」、「開售不到五分鐘，多個檔位的球票就已經顯示售罄，這是有多少大傻缺們啊」、「我個人覺得球迷沒有錯，每個人都有個人的喜好，用不著詆毀真正的足球迷」、「現在花錢買票看國足比賽的都是什麼人，錢大概都是大風颳來的吧，花不了捐給孤兒院不好嗎」、「我從20幾歲就看男足，我都70多了！50多年了！盼白了頭，男足仍未出頭」。

印尼

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