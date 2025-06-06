知名相聲演員馮鞏求筆名 莫言脫口「閉嘴」背後深意曝

莫言。(視頻截圖)

作家莫言近日在社交平台分享與知名相聲演員馮鞏的一段趣事，引起網友熱議。他回憶前年冬日在飯局上初次見到馮鞏，對方讚其小說好，請他幫忙取筆名。莫言脫口而出一句「閉嘴」，逗得馮鞏先是說「好！」一陣大笑後才回應：「那我的相聲還怎麼說啊！」

根據九派新聞報導，莫言透露這句玩笑話雖是隨口而出，但仍擔心馮鞏是否會介意。儘管同行提醒「馮老師會不會不高興」，他仍認為馮鞏作為幽默大師應能理解。不久後，馮鞏在社交平台發布兩人對話影片，讓莫言鬆了一口氣。但他也坦言過去曾因言語魯莽得罪不少人，「沒事還好，一有事就被拎出來折騰」，為此深感後悔。

莫言還提到，影片發布後有網友批評他與馮鞏握手時「一手插袋」，顯得不尊重。他解釋自己因見到馮鞏太緊張，下意識將手插口袋，並表示誠懇接受批評，「下次一定用兩隻手握手」。他並借機自我解釋筆名「莫言」與「閉嘴」背後深意，表示他讓馮鞏先生「閉嘴」，其實與讓自己「莫言」一樣」，意思是「欲說相聲先閉嘴，想寫小說且莫言。」

莫言與馮鞏皆為中國文化界重量級人物。莫言曾獲2012年諾貝爾 文學獎，代表作包括「紅高粱」、「蛙」、「豐乳肥臀」等；馮鞏則是中國文聯副主席與國家級非遺代表性傳承人，為中國著名男演員、導演、編劇。