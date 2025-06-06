活躍逾182年…首個滿級QQ將誕生 網友繼承父帳號玩25年

暱稱為「愛芥末」的QQ用戶已在今年5月達到255級，獲得三個皇冠+三個太陽+三個月亮+三個星星。(取材自IT之家)

在社群平台多如牛毛的今天，你還記得騰訊QQ嗎？有人一玩就是25年，即將成為全球首個滿級QQ帳號。這位用戶暱稱「愛芥末」，QQ帳號繼承自父親，自2000年註冊迄今已達到255級，活躍天數超182年，即將湊齊史無前例的4個皇冠。相關話題昨衝上微博 熱搜第一，閱讀量破億，也勾起許多網民為升級掛網的青春回憶，不過也有人稱QQ早已過時，拿到滿級「有個毛用」。

據「IT之家」與「快科技」報導，根據QQ等級圖示，該帳號目前已擁有3個皇冠、3個太陽、3個月亮與3顆星星，距離集滿4皇冠僅一步之遙。「愛芥末」帳號最初由其父親於2000年註冊使用，後由本人繼承。該用戶開通了QQ超級會員與其他加速服務，活躍天數累計超182年，在等級排行榜上名列第一。根據騰訊設計規則，QQ每天登入且在線兩小時以上可計為一個活躍天，配合會員服務可大幅縮短升級時間，該帳號目前平均每兩天可升一級。

「新浪AI 透視鏡」推估，「愛芥末」用戶為維持等級加速，長年累積投入可能超過10萬元。QQ等級圖標從星星、月亮、太陽到皇冠逐級進階，4個星可以換1個月亮、4個月亮可以換1個太陽、4個太陽可以換1個皇冠。QQ自2003年設立等級制度，早年需長時間掛機，如今透過加速渠道已可相對輕鬆達成高等級，但255級仍極為罕見，普通用戶等級多集中在50至150級之間。

該事件引起廣泛共鳴，不少網友感慨QQ曾是青春象徵，「黃鑽頭像、火花升級、偷菜遊戲」等功能伴隨整整一代人成長。部分留言表示佩服用戶長期堅持，也有人好奇騰訊會否設計新的進階玩法。這一事件不僅體現了個體用戶的長期堅持，也折射出網路文化從「掛機升級」到「快餐式社交」的變遷。隨著滿級帳號誕生，QQ等級制度或將迎來歷史性節點。