我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重提艷照風波 張柏芝多年後鬆口：我信錯了人

外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」曝馬還有1招能擋法案

活躍逾182年…首個滿級QQ將誕生 網友繼承父帳號玩25年

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
暱稱為「愛芥末」的QQ用戶已在今年5月達到255級，獲得三個皇冠+三個太陽+三個月亮+三個星星。(取材自IT之家)
暱稱為「愛芥末」的QQ用戶已在今年5月達到255級，獲得三個皇冠+三個太陽+三個月亮+三個星星。(取材自IT之家)

在社群平台多如牛毛的今天，你還記得騰訊QQ嗎？有人一玩就是25年，即將成為全球首個滿級QQ帳號。這位用戶暱稱「愛芥末」，QQ帳號繼承自父親，自2000年註冊迄今已達到255級，活躍天數超182年，即將湊齊史無前例的4個皇冠。相關話題昨衝上微博熱搜第一，閱讀量破億，也勾起許多網民為升級掛網的青春回憶，不過也有人稱QQ早已過時，拿到滿級「有個毛用」。

據「IT之家」與「快科技」報導，根據QQ等級圖示，該帳號目前已擁有3個皇冠、3個太陽、3個月亮與3顆星星，距離集滿4皇冠僅一步之遙。「愛芥末」帳號最初由其父親於2000年註冊使用，後由本人繼承。該用戶開通了QQ超級會員與其他加速服務，活躍天數累計超182年，在等級排行榜上名列第一。根據騰訊設計規則，QQ每天登入且在線兩小時以上可計為一個活躍天，配合會員服務可大幅縮短升級時間，該帳號目前平均每兩天可升一級。

「新浪AI透視鏡」推估，「愛芥末」用戶為維持等級加速，長年累積投入可能超過10萬元。QQ等級圖標從星星、月亮、太陽到皇冠逐級進階，4個星可以換1個月亮、4個月亮可以換1個太陽、4個太陽可以換1個皇冠。QQ自2003年設立等級制度，早年需長時間掛機，如今透過加速渠道已可相對輕鬆達成高等級，但255級仍極為罕見，普通用戶等級多集中在50至150級之間。

該事件引起廣泛共鳴，不少網友感慨QQ曾是青春象徵，「黃鑽頭像、火花升級、偷菜遊戲」等功能伴隨整整一代人成長。部分留言表示佩服用戶長期堅持，也有人好奇騰訊會否設計新的進階玩法。這一事件不僅體現了個體用戶的長期堅持，也折射出網路文化從「掛機升級」到「快餐式社交」的變遷。隨著滿級帳號誕生，QQ等級制度或將迎來歷史性節點。

微博 AI

上一則

色膽包天…河北3男玩密室追著女鬼NPC拽褲摸臀 對方哭了

下一則

1年出差近200天…西子電梯總裁墜樓亡 網熱議背後原因

延伸閱讀

加密貨幣富翁捐940萬 助金山警調查力中心升級

加密貨幣富翁捐940萬 助金山警調查力中心升級
川普禁外籍新生入境 哈佛再告擋禁令：非法報復升級

川普禁外籍新生入境 哈佛再告擋禁令：非法報復升級
灣區今晚有望再現極光奇景

灣區今晚有望再現極光奇景
美晶片管制 騰訊百度靠囤貨、軟體優化突破重圍

美晶片管制 騰訊百度靠囤貨、軟體優化突破重圍

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

2025-05-31 23:25
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

青島女孩蔣雨融哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

2025-05-30 21:48
中國一名女子在上海浦東機場通關時，因為妝化太濃看起來和護照照片不同而讓人臉辨識機器辨識失敗，機場人員當場要求她卸妝，並在過程中對她不斷碎念和訕笑。(翻攝 Instagram @wchinapost )

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

2025-05-29 19:42
中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員、中共中央軍委前副主席許其亮證實因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世。圖取自新華社

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

2025-06-02 13:24
普陀山的齋飯。（取材自小紅書）

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

2025-05-31 08:30

超人氣

更多 >
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國
川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩
「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案

「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案