上海樂高樂園酒店 下午4時才能入住 想提前得加價699元

7463元人民幣一晚的尊享園景家庭套房。（取材自微博）

上海樂高樂園 酒店最貴一晚要7463元（人民幣，下同，約1039美元），因入住和退房時間被罵上熱搜。有網友發帖表示，酒店下午4時才能入住，上午11時之前必須退房，如果想中午12時入住或者下午3時退房，均要支付699元（約97美元）的額外費用。不少網友表示難以理解，「這個價格真的好貴」、「入住時間也太晚了，退房時間又太早。」

上游新聞報導，查看上海樂高樂園度假區APP，在酒店預訂頁面的確有上述規定，以7月14日為例，無論是2400元（約334美元）的標準家庭房，還是6563元（約914美元）的園景家庭套房，以及7463元的尊享園景家庭套房，入住時間均顯示為下午4時以後，退房時間均為上午11時以前。

上海樂高樂園酒店工作人員證實有這樣的規定，並稱，如果有客人既想提前到12時入住，又要延遲到下午3時退房，就必須支付兩筆699元。

另據每日經濟新聞，根據此前樂高公布的票價，根據入園日期不同，其兒童最低票價255元、成人最低票價319元，特別高峰日兒童票價479元、成人票價599元。從定價上看，中國樂高樂園稍高於其他國家。

上海樂高樂園是目前全球規模最大的樂高主題樂園 ，將於2025年7月5日正式開園。這座總投資超百億元、占地31.8萬平方米、用8500萬塊積木搭建的超級樂園，位於在上海遠郊的金山區，距市區約70公里。