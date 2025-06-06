高考萬象／家長「集氣三寶」 紫內褲、向日葵都好兆頭

毛坦廠中學萬人送考現場。（視頻截圖）

中國2025年高考 7日登場，多地中學和家長為應試學子造勢，四川、安徽等地再度出現「萬人送考」出征儀式的壯觀場面，連車牌號碼都選「91666」（就要一路順利）；家長們求好兆頭，紛紛穿上旗袍、舉起向日葵希望孩子們「旗開得勝」，寓意「紫腚能行」的紫色內褲銷量更暴漲10倍。多地發文要求暫停廣場舞等活動，以維持考場外安寧。

綜合報導，每年高考前「萬人送考」的壯觀場面今年再現。四川南江縣長赤中學昨舉行高考學子出征儀式，現場猶如萬人空巷，旅遊大巴在喧天鑼鼓聲中，載著千餘名高三學生在警車開道下，啟程赴南江縣城備考，當地民眾拿著「長中必勝」的橫幅夾道送行，場面相當熱鬧。

安徽六安市毛坦廠中學也舉行了送考生前往六安市為高考做最後準備的儀式，不少媽媽們穿上旗袍，寓意「旗開得勝」，有人則穿上綠旗袍，象徵「一路綠燈」，還有的舉著向日葵，希望「一舉奪魁」。就連送考的頭車都很有講究，車牌號是「91666」，意思是「就要一路順利」，而頭車司機馬師傅已多年參與送考，當然也是他的姓氏象徵著「馬到成功」。

另據封面新聞，紫色內褲、旗袍、向日葵成了家長們的「寵兒」，還有各種商家推出了高考定製禮盒，將帶有好寓意的諧音物品進行售賣。在某線上購物平台，紫色的內褲店鋪標有「考試專用『紫腚行』」、「高考內褲」、「逢考必過」等廣告語，一家日用品商店客服說，「這兩天下單的客戶特別多，該紫色內褲周銷量竟然上漲了10多倍」。

除了紫色內褲，旗袍則成了媽媽們的主攻目標，「旗開得勝」的美好祝願讓不少店鋪生意暴漲。「臨近高考旗袍賣得特別好，我們店綠色銷量最高，寓意『一路綠燈』」，一家線上服裝店客服說，旗袍已經爆單，周銷量上漲了至少兩倍，大家都想圖個吉利，購買者多數是高考生媽媽。

另為維護考場外秩序和安寧，四川廣安市廣安區政府昨發通告，要求在6月1至15日期間全天24小時「禁噪（音）」，禁止內容包括在街道、廣場、公園、小區等公共場所使用音響器材進行廣場舞、卡拉OK、晨晚練或打陀螺等活動等。福建壽寧縣公安局、黑龍江克山縣文旅局、河南鞏義市文旅局等多地也發通告要求在高考期間禁跳廣場舞等活動。