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不需遛、不搗亂…中國00後興養「寵物酵母」不養就吃掉

中國新聞組／綜合報導
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這種被網友戲稱為「麵蠱」的新奇靜態寵物，只需簡單的容器、麵粉和水，就能「養活」。（取材自極目新聞）
這種被網友戲稱為「麵蠱」的新奇靜態寵物，只需簡單的容器、麵粉和水，就能「養活」。（取材自極目新聞）

近日，「寵物酵母」在中國00後的年輕人間迅速走紅，成為繼電子寵物、靜態異寵後的新潮流。在社交平台上，「麵蠱」成為熱詞，不僅相關筆記數量突破60萬，單篇帖文點讚量更超過10萬。這種只需麵粉、水與活性酵母便能「養活」的微生物，被稱為「最省心的寵物」，吸引眾多年輕人投入其中。

據極目新聞、香港01報導，「寵物酵母」實際上是一種天然酵母菌的養殖過程，需將其置入透明容器中，定時加入麵粉與水觀察發酵變化。不少人從觀察氣泡大小、紋理變化與氣味轉變中獲得療癒與樂趣，甚至有人將養成的酵母用於製作饅頭、麵包，堪稱「烘焙人的專屬寵物」。由於養護簡單，不需遛、不會搗亂，甚至「不想養了就直接吃掉」，被戲稱為「懶人神寵」。

除酵母外，年輕人也開始飼養如石頭、芒果核、紙盒等靜態寵物，背後反映出現代人特有的情感需求與壓力調適方式。對此，武漢市武東醫院心理科主任趙孟指出，當代年輕人面對學業、就業與生活壓力，難以承擔傳統寵物帶來的高時間與情感成本。相比之下，養「麵蠱」成本低、操作簡單，卻能提供陪伴感與情緒投射，滿足心理上的「安全型依戀」。

心理治療師杜賀敏補充，這類「低負擔陪伴」的靜態異寵能在不影響日常生活的前提下，為飼主帶來可控互動與正向情緒。尤其在社交媒體上展示養殖成果，進一步促成社群認同與分享慾，增強年輕人之間的連結感。

趙孟也提醒，雖然「寵物酵母」具備解壓與陪伴功能，但不應成為唯一寄託。年輕人仍應多管齊下，透過人際互動與多元興趣紓解壓力，避免過度依賴單一情緒出口。

寵物 香港 武漢

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