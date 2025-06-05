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上海張園「華嚴里」7500噸建築群搬家 432機器人抬歸位

中國新聞組／北京5日電
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上海張園石庫門老建築群騰「空」歸位，開發地下新空間。（取材自新京報）
上海張園石庫門老建築群騰「空」歸位，開發地下新空間。（取材自新京報）

上海「海上第一名園」張園7500噸石庫門建築群「華嚴里」歸位，這是一個逾400個機器人所舉行的歷史性工程。這項搬家工程從5月19日開始，透過432個小型步履式移位機器人的協同作業，以每日約10米的速度進行，直到6月7日才預計完成，而歸位工程的進行不僅讓人們見識到機器人的搬運能力，也預示著張園地下三層空間深度開發計畫的正式啟動。 

上海張園石庫門老建築群騰「空」歸位，開發地下新空間。（取材自央視）
上海張園石庫門老建築群騰「空」歸位，開發地下新空間。（取材自央視）

綜合媒體報導，上海「張園」至今有140多年的歷史，是上海現存規模最大、保存最完整、種類最多的石庫門建築群，由三棟立貼式磚木結構建築組成，總建築面積4030平方公尺，共計約7500噸。此次工程中，屬「張園」中區為最難的施工區域，採用原位頂升托換技術的七棟老建築中，最知名的是始建於1928年的「張園大客堂」。

由於建築的特殊性，傳統的大型設備難以進入施工，而機器人的應用則為這一難題提供了解決方案。這些小型步履式移位機器人如同有了「腳」，可以協同作業，以驚人的速度穩步推進。

當「華嚴里」回歸原址後，將展開地下三層空間的開發工程，以設置商業、文化、地下停車以及其他相關設施，為張園地區注入新的活力。 

最值得關注的是，隨著「華嚴里」的歸位，張園地下空間的深度開發將承擔著重要的功能，如承接地鐵換乘站、商業活動中心等，這將進一步豐富上海城市的功能布局，為市民提供更多便利。 

總的來說，這次「華嚴里」搬家歸位工程展示了機器人技術在大型建築搬遷中的應用，這項工程將會為未來的城市發展做出重要貢獻，並讓更多市民受益於城市更新帶來的美好生活。

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