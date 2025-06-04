「豆包」回來了…江蘇茱萸灣水豚出逃2個月 還胖了1斤

「豆包」在花園裡悠閒散步。 （取材自揚州市茱萸灣風景區微信公眾號）

江蘇揚州茱萸灣動物園逃家兩個月的水豚「豆包」終於回家了，近日牠自己走進動物園在水豚展區門口設置的誘捕籠，飼育員表示，「豆包」在外出逃整整兩個月，回來後不但沒變瘦，還胖了1斤多。

綜合上游新聞、新京報報導，1歲半的「豆包」4月3日凌晨與同伴「霸總」、「躲躲」集體出逃，園方於5月中旬發布「懸賞公告」，稱「霸總」、「躲躲」已「依法逮捕歸案」，「豆包」仍在逃，凡提供有效訊息者，可獲贈茱萸灣門票一張。這個公告引起網友熱議，一些人笑稱「太摳門」，之後園方還加碼獎勵。

工作人員回憶抓捕「豆包」的過程，表示牠智商高，有反偵查能力。「豆包」最初出現在河邊，園方在附近布設誘捕籠，但一周後牠察覺異常，不再出現在河邊，而是轉移至水草叢中，選擇更隱密的位置築窩。牠還擅長潛水，能在水下憋氣達五分鐘，潛行距離可達200米，「像潛水艇一樣，有時只看到水面有泡泡，看不到牠的身影」。

為了將「豆包」逮捕歸案，園方設置了兩個誘捕籠，裡面放了牠愛吃的食物，包括玉米、蘋果、胡蘿蔔、白菜等，分別將籠子放在水豚展園門口及園內的一片沼澤地中。揚州市茱萸灣風景區微信 公眾號發文稱，「豆包」於6月3日凌晨2時走進誘捕籠，觸動機關，將自己「關」進了籠子。

「豆包」返家後，園方立即評估其健康狀況。工作人員表示，從皮毛光澤、體形大小、跳躍能力等來看，「豆包」各項指標均屬正常。不過，工作人員也擔憂牠長期外逃可能導致「不合群」，目前，牠與「霸總」和「躲躲」雖能友好相處，但彼此保持著安全距離，「不像從前那樣肚皮貼肚皮」。工作人員稱，牠仍處於適應期，「再過一兩天就會好些」。