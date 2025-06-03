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掛牌有2棟樓 廣州龍舟徵婚小夥 微信1天1000人加爆

中國新聞組／廣州3日電
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小夥在龍舟上徵婚，脖子上掛著一張「兩棟樓，海珠，未婚」的牌子。（取材自小紅書）
小夥在龍舟上徵婚，脖子上掛著一張「兩棟樓，海珠，未婚」的牌子。（取材自小紅書）

廣州獵德村端午節迎來一年一度的龍舟盛會，有超過150艘來自全省各地的龍舟前來「趁景」，在熱鬧場景中有一名小夥格外引人注目。網傳視頻中可看到這名男子脖子上掛了一張牌子，寫著「兩棟樓，海珠，未婚」，另一面還印了自己的微信二維碼，這場公開徵婚引發網友討論，也讓男子一天就加了1000人的微信。

金羊網報導，從男子之後的直播中可知，他姓李，是廣州海珠區侖頭人，90年生，身高1米7以上，單身已經三年。在直播中，他回應了網友疑惑「這麼帥怎麼沒有女朋友」，李男表示只是沒有遇到合適的。這次徵婚，他對女方要求不多，最主要是顧家，有問題可以溝通，不管本地外地，只要合適就好。

李男並透露，自己的微信和私信都已經爆了，光一天就加了約1000人，「今天早上6時微信就一直在響」。據了解，現在想透過微信二維碼加該男子好友，系統會顯示「操作過於頻繁，請稍後再試」，添加失敗。也有網友發布的帖子顯示，此前該微信已經無法添加。

李男公開徵婚，還寫明自己有兩棟樓，引發網友熱烈討論，有人直言「這樣更選不到真心的，都是奔著錢去的」、「沒錢的還會有人加嗎」，也有人笑稱「加了1000人的微信怎麼選啊」、「這哪是徵婚，是招標啊」。

微信 端午節

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