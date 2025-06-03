最「燃」coser 癱瘓的她靠外骨骼化身哪吒 16年後站起來

侯羿朵在外骨骼支撐下以站立姿態完成cosplay表演。（取材自潮新聞）

正在舉行第二十一屆中國國際動漫節的杭州白馬湖會展中心熱鬧非凡，在「動漫+科技」展區，侯羿朵成為場上最具感染力的表演者。她在展台中央挺直身軀，印有火焰紋樣的白色機械骨骼支撐起翻飛的紅色混天綾，瞬間化身為腳踩「機械風火輪」的現代哪吒，這是16年前因傷導致下肢癱瘓的她，第一次以站立姿態完成Cosplay表演。

潮新聞報導，侯羿朵這次站立演出的最大功臣是杭州程天科技發展有限公司的外骨骼設備，當外骨骼支撐她站立，這位勵志女孩綻放的燦爛笑容感動了眾人。她表示，這個哪吒形象對她來說有特殊意義，代表著用熱愛生活的勇氣去對抗身體上的挫折，正如哪吒在傳說中挑戰命運一樣。 而注視著這一幕的程天科技工作人員欣慰表示，「很高興能幫助她實現心願」、「希望有更多人能借助科技走出家門，走出受傷的陰霾。」

程天科技成立於2017年，是一家以技術創新為動力的企業，專注攻克外骨骼機器人技術難題。侯羿朵穿戴的UGO系列外骨骼機器人，通過機械設備帶動穿戴者進行步行訓練，有效延緩肌肉萎縮、改善血液循環，促進神經康復。

當年因意外墜樓導致腰椎粉碎性骨折，盡管16年的輪椅生活讓侯羿朵視野受限，但她現在感到全部舒展開了。侯羿朵說：「站起來的那一刻，不僅是身體上的改變，整個人也更愉悅、更自信。」這不僅是她個人的勝利，也是科技賦能下對殘障者群體的一種鼓舞。

侯羿朵身著的悠行UGO系列外骨骼機器人，是程天科技基於「神經可塑性」原理研發的核心產品，通過機械設備帶動穿戴者進行標準步行訓練，能有效延緩肌肉萎縮、改善血液循環，促進神經康復。在這場動漫節上，侯羿朵的演出不僅展現了科技給予她的新生命，也將希望傳達給其他殘障者。程天科技的工作人員表示，他們希望科技能成為千萬殘障者的「風火輪」，幫助他們重獲自信，改善生活質量。

對於侯羿朵和程天科技來說，這個動漫節是一次很特別的展演，展示了科技與人性的完美結合，展現出科技對於改變生活的重要意義。這個故事不僅關乎一個人的成長和勝利，更是關於科技給予希望的力量。