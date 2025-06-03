通知兒童節「不許下雨」 深圳主播：雷公電母落實得很好

主播播報氣象時，要求深圳全市「不許下雨」。（視頻截圖）

深圳氣象台「深圳天氣」因為一則「不許下雨通知」紅了。5月31日，主播在鏡頭前正經八百地說，「兒童節恰逢端午假期，要求深圳全市範圍不許下雨」、「請雷公電母及各龍王知悉並落實執行」。幽默報導讓網路上一片歡樂，稱讚這份「霸總通知」充滿童趣。巧合的是，6月1日當天真的沒下雨，該主播笑稱「雷公電母落實得很好」。

極目新聞報導，5月31日，深圳市氣象局官方微博 發布一則視頻。視頻中，主播以「天庭兒童關愛辦深圳辦事處天氣統籌部」的名義發布「關於6月1日不許下雨的通知」，要求6月1日深圳全市不許下雨，最高溫度控制在攝氏31度，請雷公、電母及深圳區域內各龍王知悉並落實執行。

視頻發布之後，迅速引發關注和熱議，關於此事的報導評論區一片歡樂：「這份『不許下雨』的霸總通知，比任何兒童節禮物都戳心」、「最喜歡你的一本正經又不失幽默」、「我們深圳的雨神雷公電母及各區域的龍王都聽他的」、「幽默又有愛」。巧合的是，6月1日當天深圳真的沒下雨，有網友在評論區曬出了東部華僑城區域的陰天照片，並配文：「今天的深圳，就是（因為）這個通知，沒下成雨，老天爺憋得難受。」

主播周禹接受採訪時表示，兒童節當天的氣象預報結論是天氣很好，難得這次端午節 連著兒童節，節目組希望能讓這期節目有點童趣，所以採用這種風格播報天氣預報，「讓小朋友和大孩子們也開心開心，別太一本正經，大家踏踏實實地出去玩。」

周禹透露，其實不止這一次六一兒童節，2021年以來，深圳氣象做了很多類似風格的內容，還開設了一檔欄目叫「深圳天氣周禹小劇場」，裡面都是一些很有趣的內容，很受市民歡迎。