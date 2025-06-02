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上海輕紡市場爆火「僅次外灘」 老外拖行李直奔做西服

中國新聞組／綜合報導
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上海南外灘輕紡面料市場成為許多外國觀光客必訪的地點。（取材自上觀新聞）
上海南外灘輕紡面料市場成為許多外國觀光客必訪的地點。（取材自上觀新聞）

上海南外灘輕紡面料市場近年在海外社交媒體上走紅，這裡成為愈來愈多外國顧客來到上海後的「服裝第一站」，不少外國遊客拖著行李箱就來了，為的就是體驗這裡的西服訂製服務。在這裡，店主店員都操一口流利英語，因此被網友調侃「人均英語八級」。外國遊客紛紛慕名而來，稱讚此處訂製西服的品質優秀、價格合理。

上觀新聞報導，在端午假期間，不少店主細心地為外國顧客們贈送粽子掛飾等小禮物，同時向他們介紹中國傳統文化。訪客Omaid表示，此次中國之行為期兩周，將在上海停留三天，而他抵達上海的「第一站」正是南外灘輕紡面料市場。他和妻子分別訂製了一件夾克和一套西裝，並對此處的服務和品質讚不絕口。

「我們做上海旅遊攻略的時候，在網上查到了這個地方。」Omaid說，在某旅遊網站的上海熱門景點排行榜上，輕紡市場高居第二，僅次於外灘。

店主Susan表示，她在此從事西服訂製行業已有15年，她的店鋪貼滿與NBA球星的合影，店門口的樣衣上鋪滿50多個國家和地區的標誌，這都是她接待過的世界各地的客人，以此為傲。

對於老外客人，Susan認為認為服務很重要，產品質量更重要。客人進店到下單一般只需一小時左右，商戶提供「帶樣衣溝通+砍價」的一站式服務，有點儀式感，還可以烘托一下買賣的氣氛。市場的店鋪普遍貼有「價格面議」的字樣，以便根據客人需求提供個性化報價。

面對外國客人的不同需求，Susan和其他店家均樂於接受挑戰。她表示，許多外國訪客對於新潮款式感興趣，甚至提供設計圖片來訂製他們從未見過的服裝款式。她樂於接觸來自不同地區的客人，並深感喜愛這個行業帶來的新鮮挑戰。

Susan更提到，有的外國客人首次來訂製西服，幾年後會發現他的家族都來店裡做過衣服；有的客人會給他們發郵件，她找出客人保留的尺寸信息確認後幫他再次訂製，然後寄到他們國家。她以此為榮，並將繼續致力於為客人提供最優質的訂製服務。

法國遊客採購的服飾裝滿了整個行李箱。（取材自上觀新聞）
法國遊客採購的服飾裝滿了整個行李箱。（取材自上觀新聞）

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