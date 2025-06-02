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利用等餐時間創作 徐州「外賣詩人」獲聘閱讀促進會副會長

中國新聞組／北京2日電
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「外賣詩人」王計兵。（取材自長安街知事）
「外賣詩人」王計兵。（取材自長安街知事）

「外賣詩人」王計兵有了新身分，據「徐州發布」微信公眾號消息，江蘇省徐州市委宣傳部發布任前公示，王計兵擬任徐州市全民閱讀促進會副會長，深入推進全民閱讀。

長安街知事報導，王計兵出生於1969年11月，筆名拾荒，初中學歷的他是江蘇昆山的一名外賣員，因為在等餐、等電梯、等顧客的間隙，把詩歌寫在紙片上、掌心裡，積累了6000首作品，並出版了「手持人間一束光」、「趕時間的人」、「我笨拙地愛著這個世界」、「低處飛行」等四本詩集，被網友稱為「外賣詩人」。

報導指，王計兵幼年家貧，初中便輟學打工，並接觸文學創作。為了生計，他當過建築工、撈過沙、擺過攤，還拾過廢品。2019年，50歲的王計兵註冊成為外賣騎手，成為站點內年齡最大的外賣員。他經常利用送外賣等餐的時間學習，一邊努力勞動，一邊在文學的海洋中盡情徜徉。

2022年7月，他的一首不足百字的小詩「趕時間的人」被詩人陳朝華分享到社交平台，引起很多人的共鳴，王計兵也因此走紅網路。2023年，王計兵榮獲徐州「年度詩人獎」，組委會評委給他的評語是：「趕時間的人，仍以清醒、悲憫、智睿的文字，將小人物的生命價值從容表達。」今年1月，王計兵更受邀參加央視春晚，並為王菲的單曲「世界贈予我的」報幕。

很多人問王計兵，他的生活如此艱辛，為何還會執著地愛著文學，作品仍如此溫暖？王計兵說：「先把生活過好，讓愛好圍繞著生活，這才是最好的方式。如果本末倒置，夢想也很容易毀滅一個人。」

徐州市全民閱讀促進會成立於2014年，主要開展讀書研討活動，也包括編印相關刊物、組織創作比賽等。

微信 王菲

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