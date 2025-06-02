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天價耳環女星藝考拿下3校 網轟資源傾斜：水分不比長江少

中國新聞組／北京2日電
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黃楊鈿甜取得三家名校的合格證，又上了熱搜。（取材自微博）
黃楊鈿甜取得三家名校的合格證，又上了熱搜。（取材自微博）

因天價耳環引發家人貪汙疑慮的中國演員黃楊鈿甜又上熱搜了，她參加今年藝術類高考，已取得北京電影學院、中央戲劇學院、中國傳媒大學三所學校的及格證，但網友質疑她立「學霸人設」、其成功是否源於實力，還是被資源傾斜？環球時報前總編胡錫進微博上發文力挺黃楊鈿甜，也被網友罵翻，最後只能刪文。

綜合大象新聞、明報等媒體報導，有著「小趙麗穎」稱號的黃楊鈿甜近日在藝考中斬獲三所名校專業合格證，意味著她可能獲其中一間大學錄取，相關話題衝上熱搜。有網友認為，黃楊鈿甜一次能被三家名校認可，代表自身確實有實力；但也有人認為「沒有資源傾斜都不信」、「其中水分不比長江少」、「背景也是種實力」；還有人質疑黃楊鈿甜先去讀書，等畢業後天價耳環引發的爭議大家也就忘得差不多了，之後再拍部戲，口碑反轉就能成功翻身。

黃楊鈿甜因配戴天價耳環，引起風波。（取材自微博）
黃楊鈿甜因配戴天價耳環，引起風波。（取材自微博）

網友討論不斷，胡錫進也幫黃楊鈿甜說話。他在微博發文表示，黃楊鈿甜的父親已被立案調查，「我認為她個人不應被歧視」、「即使她的教育花費較高，相關責任也應由她父親承擔」。但網友對老胡的發言並不埋單，直言「沒有她父親，她能到這個位置？能讓公司那麼保她？」「一家犯罪全家吃飽？」「一本正經地胡說八道」。胡錫進似乎不敵網友砲聲隆隆，該篇文章目前已被刪除。

胡錫進在微博幫黃楊鈿甜說話，遭網友砲轟。（取材自微博）
胡錫進在微博幫黃楊鈿甜說話，遭網友砲轟。（取材自微博）

據了解，黃楊鈿甜生於2007年，自2017年出演第一部電視劇進入演藝圈，目前已出演30多部影視作品。今年5月，她在網路發布成人禮照片，因佩戴價格逾200萬的耳環被網民質疑父親涉貪，其父親隨後被官方調查。

胡錫進 微博 歧視

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