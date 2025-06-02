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「人民的名義」的「懶政區長」帶貨望遠鏡 引道德質疑

中國新聞組／北京2日電
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李威在「人民的名義」中飾演愛看星星的區長。（取材自微博）
李威在「人民的名義」中飾演愛看星星的區長。（取材自微博）

近日，因在反腐劇「人民的名義」中飾演「懶政區長孫連城」而走紅的演員李威，在短影音平台開啟直播帶貨，銷售的正是劇中角色愛用的「天文望遠鏡」；相關商品甚至標榜為「連城訂製款」，引發輿論關注。不過，其直播預告與商品頁面不久後遭下架，原因未明。

極目新聞報導，劇中孫連城「多做多錯、不做不錯」的懶政哲學與望遠鏡看星的形象，成為對庸政官員的經典諷刺。李威將這一形象商業化，令許多網友質疑是否有「消費角色」之嫌，甚至將對懶政官僚的公共批判轉化為流量和銷售的工具，讓人感嘆「戲如人生，荒誕重現」。

李威帶貨賣起天文望遠鏡。（取材自極目新聞）
李威帶貨賣起天文望遠鏡。（取材自極目新聞）

更引發關注的是其身分背景。公開資料顯示，李威曾任長春話劇院院長，2021年因違規發放補貼遭黨內嚴重警告處分。若其目前仍為公職人員，參與商業直播可能涉及違規；即便已不任職，透過戲中負面角色形象牟利，也存在道德爭議。

極目新聞一篇評論文章指出，此事件折射出電商與文藝價值的失衡。一方面，商家為追求話題與熱度，不惜將諷刺角色視為賣點；另一方面，平台與從業者對公共形象與社會責任的邊界模糊，易引發錯誤價值導向。

直播帶貨並非問題，但若以消解嚴肅主題為代價，將社會批判變成笑談，最終損害的是文藝作品的初衷與公眾的信任。李威事件值得反思，更應引導行業在追求熱度的同時，守住底線。

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