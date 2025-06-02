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至少26城地鐵虧損 昆渝加價止血 廣州佛山關冷氣、減班次惹怨

中國新聞組╱北京2日電
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中國至少26個城市的地鐵陷入虧損，圖為廣州地鐵12號線二沙島站。(中新社)
中國至少26個城市的地鐵陷入虧損，圖為廣州地鐵12號線二沙島站。(中新社)

中國各城市爭相興建地鐵，已被指為投資浪費，即使去年載客量322.4億人次創新高，中央也有高額補貼，仍有至少26個城市的地鐵陷入虧損。為了「止血」，多地紛紛出招開源節流，像昆明地鐵擬13年來首次加價；重慶地鐵也準備告別「2元時代」；廣州、佛山地鐵更以關冷氣及減班因應，卻惹來民眾抱怨連連。

中央社引述網易公眾號「城市財經」報導，2024年全中國地鐵運量創下322.4億人次的歷史新高。但因地鐵造價高昂，許多城市地鐵仍無法靠票價收入獲利，仍需要中央政府補貼。

報導指出，2024年，北京地鐵獲得中國中央政府補助248.52億元(人民幣，下同，約34.7億美元)，青島、寧波、成都、深圳、鄭州等城市的地鐵，也都各獲得逾70億元的補助。

但據中國軌道交通機構研究發現，全中國至少有26個城市的地鐵，2024年在扣除中央政府補貼後仍然虧損。其中，曾經是中國最賺錢的深圳地鐵，同年更出現334.61億元的巨額虧損。

為了止血，昆明、重慶地鐵今年先後調漲票價。其中，昆明地鐵4月間就把同一票價可搭乘的里程縮短，形同漲價；重慶地鐵則在5月29日召開公聽會，提出兩項漲價方案，一是基本票價從2元漲至3元，二是是縮短同一票價可搭乘的里程。

根據報導，廣東省境內的廣州、佛山地鐵則以樽節支出的方式因應，卻引發民眾強烈抱怨。其中，近一、兩個月來不少廣州民眾紛紛上網反映，廣州地鐵車站及車廂十分悶熱，且許多車站的廣告燈箱紛紛關燈，站內既悶熱且陰暗。

至於佛山地鐵，5月8日起更將各線末班車時間提前30分鐘，且延長班距。在此之前，佛山也出現了車站燈光昏暗、列車空調關閉，乃至電梯停止運轉的現象。民眾還抱怨，以往晚上若需加班，從廣州搭末班地鐵出城再轉搭佛山地鐵都來得及，如今就來不及了，只能叫網約車或騎騎共用電動車回家。

地鐵 電動車 網約車

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