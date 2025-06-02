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樊振東的成就╱15歲當國手 擁超級全大滿貫頭銜

中國新聞組╱北京2日電

來自廣州的樊振東是中國最優秀的乒乓球運動員之一，他很小就開始接觸乒乓球，7歲時即加入廣東省乒乓球隊，2012年15歲的他成為當時國家隊最年輕球員；16歲時，在波蘭公開賽和德國公開賽上摘冠；21歲，世界排名升至第一，之後，他樊振東的世界排名一直穩居前三名；直到2024年他的世界排名第一位置被隊友王楚欽取代。

綜合媒體報導，樊振東首次接觸奧林匹克賽事是在2014年南京青奧會上，當時他斬獲了男單和混雙冠軍，成為雙冠王。2020年東京奧運會上，樊振東首次參加奧運會，便闖入男單決賽，最終敗給隊友馬龍，獲得銀牌。隨後，他與馬龍、許昕攜手出戰男子團體比賽，成功奪得金牌，為中國隊實現奧運男團四連冠立下汗馬功勞。

2024年巴黎奧運會樊振東迎來職業生涯的巔峰時刻。隊友王楚欽爆冷早早出局，他則在男子單打比賽中表現出色，一路過關斬將奪得金牌。這枚金牌不僅填補了他在奧運單打項目上的遺憾，也使他成為馬龍之後，第二位集奧運會、世錦賽、世界杯、亞運會、亞錦賽、亞洲杯、巡迴賽總決賽、全運會及全錦賽單打冠軍於一身的「超級全大滿貫」男子選手。

同年在團體項目中，樊振東繼續與隊友默契配合，再次奪得男子團體金牌，為中國乒乓球隊的輝煌戰績增添一筆功績。

報導稱，樊振東的奧運旅程體現了他從新秀到領導人物的成長歷程。他在賽場上展現出的堅韌意志和精湛技藝，不僅為中國乒乓球隊屢創佳績，也為乒乓球愛好者帶來了無數精采時刻。

巴黎奧運 馬龍 王楚欽

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