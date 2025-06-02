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樊振東的選擇╱保持手感 10天前主動聯繫德甲俱樂部

中國新聞組／北京2日電
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樊振東在單打比賽中回球。(新華社)
樊振東在單打比賽中回球。(新華社)

中國乒乓好手樊振東加盟德甲聯賽(TTBL)的消息震撼乒壇，薩爾布呂肯乒乓球甲級俱樂部(FC Saarbrücken)透露，十天前是樊振東「主動」聯繫俱樂部，表達了希望在歐洲征戰一個賽季的想法。消息傳出後不少人好奇，樊振東為什麼寧可出國打球，也不留在中國為國家隊效力？

有分析認為，樊振東此去不只是打球，更是學習，在他不打世界乒乓球職業大聯盟(WTT)時，能在德甲保持手感也是好事；但也有人認為，樊振東在奧運後就沒有再代表國家隊出戰，是個人不想打了。

樊振東加盟德甲的消息來得突然，連球隊都說簽約太迅速，「直到現在仍不敢百分百確信」。據了解，樊振東在十天前主動聯繫對方，表示希望在歐洲征戰一個賽季，有網民說支持他的決定，祝福未來新的開始；也有網民認為，這一舉動標誌著樊振東逐漸告別國際選拔體系，「也意味著中國男乒在洛杉磯奧運周期的主力框架已明確」。

樊振東至今未出面說明赴海外打球的原因，球迷猜測，樊振東此去不只是打球，更是學習；且WTT之前頒布不參賽就罰款的新規，迫使樊振東退出世界排名，不再打相關賽事，而轉赴德甲既可以保持手感，又可以保持賽場熱度，進而有可能倒逼WTT改革，可說是一箭雙鵰。

但也有人分析，樊振東已經不想代表國家隊出戰了，因為他的球風屬於純暴力型打法，想在30歲後繼續維持在巔峰難度極高，與其再受四年的苦，爭取出戰下屆奧運，不如早點享受人生。

分析指出，樊振東拿下巴黎奧運冠軍後，聲望和商業價值已經達到頂峰，以他淡泊名利的性格應該已經滿足了，而之所以不宣布退役，是因為接下來還要打年底的全運會。

巴黎奧運 東加 洛杉磯

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