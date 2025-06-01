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不想浪費基因 30多歲浙婦13年生9娃 想集滿12生肖

中國新聞組╱綜合報導
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田東霞夫妻和兒女們。(視頻截圖)
田東霞夫妻和兒女們。(視頻截圖)

「老公太不是人，讓孕婦出來幹活！」2022年的一天，大量網友到田東霞的直播間，紛紛留言替她抱不平，事情卻出現反轉；田東霞不但不可憐，反而是事業、愛情雙豐收的女人，她在13年時間內生下九個孩子，還說自己有一股生滿12生肖的衝動。

北回歸線報導，田東霞和丈夫趙萬龍在河南當地遠近聞名，不光是因為兩人擁有百萬身家，更是因為家中有九個孩子；30多歲的田東霞依舊保持著少女般的姣好面容，全家十幾口人住在豪華別墅當中。家中有六個保母、一個司機，每天都有人照顧孩子和田東霞的生活起居。田東霞每次坐月子都是在當地高端、專業的月子中心度過，有專業的康復訓練、營養餐等，身體、身材恢復很快。而這一切都源自於老公、公婆的金錢支持。

2008年田東霞高中畢業，16歲就和趙萬龍結婚。2009年第一個女兒出生。後來丈夫事業開始好轉，田東霞又生下了雙胞胎，丈夫、公婆開心不已。田東霞原本打算將更多的時間放在事業和培養孩子上，直到一位親友說，「妳和老公都這麼優秀，可以多生幾個。」田東霞想，老公趙萬龍帥氣有能力，自己能力也不錯，這樣的基因必須要傳承下去，於是接連生了總共九個孩子。

田東霞願意為丈夫生這麼多孩子，她說是因為愛。田東霞目前擔任丈夫公司的重要職務，帶著員工開展直播活動，收獲不少粉絲。對於有些網友為她感到不值、罵她的丈夫，她解釋：「我只是純粹喜歡直播，生孩子是我自願的，不是我老公和公婆逼迫的。」

據報導，2022年田東霞生下第九個虎寶寶時，無意發現自己每一胎生下的孩子都是不同生肖的，這讓她有了生滿12生肖的衝動。可惜第九個寶寶的生肖和大女兒一樣，打破了這個計畫，據說最近田東霞還在考慮備孕10胎，說不定不久後又會有好消息傳來。

田東霞夫妻。(取材自鳳凰網)
田東霞夫妻。(取材自鳳凰網)
田東霞和兒女們。(取材自微博)
田東霞和兒女們。(取材自微博)
田東霞的九名兒女。(取材自鳳凰網)
田東霞的九名兒女。(取材自鳳凰網)

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