張家界1溶洞驚見7層樓垃圾山 挖出10年前水瓶
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湖南張家界一處天然溶洞堆滿7層樓高的垃圾，還清出10年前的礦泉水瓶，引發社會譁然。事件曝光後，當地政府啟動應急清理作業，並排查整改。
綜合媒體報導，位於張家界市慈利縣一座喀斯特地貌溶洞，垂直深達150米，近日因暴雨導致積水上漲，將洞內長年堆積的垃圾與污水沖出。
畫面顯示，溶洞內堆積著大量塑膠瓶與不明雜物，看起來已非短期內形成。慈利縣官方初步調查是當地部分養殖戶排汙所致。
慈利縣委宣傳部表示，垃圾中有生產日期為2015年的礦泉水瓶；因地形複雜，工作人員只能靠人工方式，將垃圾裝入紡織袋後一袋袋吊上地面，截至目前已清運約3000斤（約1.5噸）垃圾。
慈利縣相關部門工作人員表示，已要求各鄉鎮全力排查轄區內的類似溶洞情況，特別是將地勢低、與居民鄰近的溶洞作為重點排查對象，發現問題後及時上報，並要求拿出整改措施。
慈利發布的通報顯示，針對溶洞生態環境破壞問題，慈利縣正開展全域排查整治，對於造成生態環境破壞的行為，將以最嚴舉措依法嚴厲打擊。
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