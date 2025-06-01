北京1棟別墅只剩幾堵牆、鋼筋裸露 竟拍出2683萬元

這棟別墅的周圍搭起鋼架，地面部分只剩幾面牆，且部分牆體的鋼筋裸露在外，地面散落著碎石，房屋結構已不完整。(取材自紅星新聞)

京東資產交易平台上近日一棟破爛別墅遭司法拍賣 ，最終以2683萬人民幣（372萬美元）高價成交。照片顯示，這棟別墅的周圍搭起鋼架，地面部分只剩幾面牆，且部分牆體的鋼筋裸露在外，地面散落著碎石。

紅星新聞報導，評估報告顯示，經與處置機構（北京市朝陽區人民法院）溝通，此次評估估價對象為相關房屋占用的國有建設用地使用權，經調查，涉及的國有建設用地使用權面積為659.99平房米，用途為住宅、地下倉儲。

紅星資本局注意到，該別墅的建成年代為2004年，規畫用途為「住宅」，產權證載明建築面積為941.59平房米。其中，01-02層建築面積為604.25平房米，地下室建築面積為337.34平房米。

據拍賣頁面介紹，該別墅有瑕疵。在未取得規畫批覆文件情況下，房屋所有權人對房產進行整體改建，地上建築物被拆除，拆除工程尚未完工，地面僅剩部分牆體，地下部分尚未拆除。

截至報告出具日，該國有建設用地使用權剩餘土地使用年限為住宅46.8年、倉儲26.8年。以上述剩餘年限等作為估價的假設前提，經評估機構評估，該標的物的單價每平方米為4.49萬元（人民幣，下同)，總價約為2961萬元。