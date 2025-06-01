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就業避風港？中國近7年研究生招生人數 增加近7成

記者黃雅慧／即時報導
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據統計，近七年來中國研究生招生增幅達到68.3%。圖為北京清華大學研究生畢業典禮。（取材自北京清華大學官網）
據統計，近七年來中國研究生招生增幅達到68.3%。圖為北京清華大學研究生畢業典禮。（取材自北京清華大學官網）

數據顯示，2024年全年中國研究生教育招生135.7萬人，在學研究生409.5萬人，畢業生108.4萬人。以2017年數據作為基數來看，2017年中國研究生招生80.61萬人，七年來中國研究生招生增幅達到68.3%。

第一財經引述據高等教育數據與內容服務商青塔今年2月統計，在納入統計的101所雙一流高校（部分高校數據暫未公開，未納入統計）中，至少有12所「雙一流」高校的2024屆本科畢業生深造率超過了七成，本科生深造率超過50%則有46所高校。

其中，上海科技大學、北京大學、中國科學技術大學、上海交通大學2024年屆本科畢業生深造率超過80%。此外，清華大學2023屆畢業生中，本科生選擇繼續深造的比例為80.8%；中國科學院大學2023屆本科畢業生深造率達到91.82%。

麥可思「2024年中國本科生就業報告」顯示，畢業生選擇讀研的動機主要是為了增強就業競爭力和滿足職業發展需要。根據2023屆讀研群體數據，分別有48%、45%的畢業生因就業前景好、職業發展需要讀研。

廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，重點高校碩士、博士點多，保研名額佔比較高；同時，重點高校本科畢業生在考研中整體競爭力較強。加上近年來研究生招生規模擴大，因此名校本科生讀研的比例也在上升。

「比如有些人本科出來找的工作也不錯，那就不一定有必要去讀研，再讀三年出來也一樣要找工作。以前也有人本科畢業時能找到不錯的工作，碩士畢業後反而找不到了。」丁長發表示，對微觀個體而言，是否考研、讀研，都是對自己未來的規劃，要具體情況具體分析。

在就業形勢嚴峻下，讀研還是就業成為畢業生掙扎的兩條路。工人日報報導，中國教育發展戰略學會學術委員會委員陳志文認為，越來越多的學生意識到，「卷」學歷不一定能解決就業。「一些學生將考研視為就業『避風港』，並沒有打算深耕專業，但讀完之後發現就業形勢依然不好，還不如一開始就不讀。」

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