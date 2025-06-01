上海樂高樂園試營運 悟空小俠、樂高大飛車首秀

擁有八大主題區、由超過8500萬塊樂高積木組裝的數千個樂高模型的上海樂高樂園進入全面「測試模式」。（取材自澎湃新聞）

擁有八大主題區、由超過8500萬塊樂高積木組裝的數千個樂高模型的上海樂高樂園 進入全面「測試模式」，在中國端午節連假第一天、樂園開幕倒數的第35天，正式分階段開啟內部測試和試營運。

大公報記者直擊現場，從車子進入樂高樂園酒店的地下車庫開始，每每遇到工作人員，就有揮舞著的「樂高手」和燦爛笑容迎接遊客。入園後，首先會來到積木街道主題區，街道兩旁是樂高商品大商店和小人仔創意集市，無數個樂高小人歡迎著來自世界各地的遊客。在街道盡頭，全球首發的樂高大飛車呼嘯而過，不遠處高約60米的觀光塔作為上海樂高樂園最高點，將可搭載遊客升降盡覽全園風光。

在奇趣積木城劇院內，有全球首發的樂高悟空小俠現場秀「花果山降魔」演出，由13名專業木偶師操偶進行現場表演，其中最大的木偶高達3.7米，需要三名木偶師協同操控；搭配舞台投影聲光效果和機械裝置，要帶給觀眾驚喜。

目前上海樂高樂園有超過75個互動騎乘設施，包括消防救援學院、樂高城市火車站、飛行學院等；園內沿途設置的休息區座椅都是利用回收牛奶瓶製作的，每把座椅用了625個牛奶瓶，偶爾還能看到樂高積木拼搭的人偶坐在椅子上休息。

除了樂園本身，上海樂高樂園酒店也是一大賣點。遊客一踏入酒店，巨型樂高星球便會映入眼簾，還有一層寬3.7米、高近2米的樂高小人仔牆，共4500多個造型各異的樂高小人將歡迎遊客的入住，裡面還有極為特殊的純金小人仔和財神爺小人仔，等著遊客「尋寶」。

據公告，上海樂高樂園從5月31日起進入試營運，前期為內部測試階段，僅邀請特定合作夥伴、樂園員工家屬、樂園周邊居民群眾代表和支持參與樂園籌備的有關人士；6月20日起進入公眾試營運階段，主要迎接之前購買了開園限量年卡或飯店套餐的遊客及相關專業人士進行檢驗；7月5日正式開園。

通告提醒，上海樂高樂園試營運門票不對公眾售賣，遊客切勿從市場上購買所謂的試營運「體驗票」。