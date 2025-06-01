余承東嗆車企「依華為標準 1台都不能發貨」 網友有意見

余承東呼籲「鼓勵真牛，打擊吹牛」，卻被網友吐槽「先管好自己」。（取材自證券時報）

華為 常務董事、終端BG董事長余承東昨呼籲提高汽車行業質量和安全標準，並指「按華為質量標準，很多車廠一台車都不能發貨」。余承東還呼籲「鼓勵真牛，打擊吹牛」。不過余承東對汽車質量的宣示引來不少網民嘲諷：「閃存門、疏油層、綠邊屏不都是你們的傑作嗎」，「大嘴，先管好你自己的車質量，別動不動就崴腳（異常）」。

據證券時報報導，余承東是在昨天召開的未來汽車先行者大會上做上述表示。談到近日推出的「尊界」，余承東表示，中國汽車要向全球價值鏈頂端邁進，打造一輛最具頂尖設計技術、工藝的車，一輛能代表新時代的車，這是華為與江淮汽車雙方共同的願景與初心。

余承東並透露，上次參會的時候鴻蒙智行只有「四界」，目前鴻蒙智行已經有「五界」，但可能也就到此截止了；「因為我們的能力做兩三個界都已經很不容易了，做五個界是非常非常難的」。

他並表示，鴻蒙智行發展過程中曾受到各種各樣的制約、誤解甚至封殺，發展一度非常艱難，但並沒有死掉，如今實現了快速的發展。「我相信今後會發展得更好，原來不明白的人未來都會慢慢明白的」。

余承東還在會上呼籲提高汽車行業質量和安全標準，稱質量是生命線，質量才是最大的豪華，品質才是最大的豪華。「按華為的質量標準，很多車廠一台車都不能發貨，任何人都不能批，我余承東都沒辦法讓它出廠」。但是有的不符合華為質量標準的汽車仍在海量發貨，余承東說他看完之後「一身冷汗」。余承東認為，汽車安全的最高境界是規避交通事故。

華為常董余承東呼籲提高汽車行業質量和安全標準，並指「按華為質量標準，很多車廠一台車都不能發貨」。（取材自「未來汽車先行者大會」官網）

此外，余承東還呼籲汽車行業「鼓勵真牛，打擊吹牛」。他表示：「我非常支持打擊『盲目亂吹』、不顧生命安全的『瞎吹』的做法，這種做法是不負責任的，也會造成非常嚴重的問題。但是我們也要鼓勵大家前進，讓有能力、有水平的產品給大家創造更大的價值」。

余承東對汽車質量的宣示，引來一些網民的肯定，不過網上有更多留言是在嘲諷他「吹牛」：「搞得好像你品控多嚴格似的，閃存門、疏油層、綠邊屏不都是你們的傑作嗎」，「大嘴，先管好你自己的車質量，別動不動就崴腳」，「那我問你，平地崴腳王是怎麼能出廠的」，「吹牛就認大嘴」，「說破天也不買你界」，「他的腦迴路一般人理解不了」，「這麼貴也打不開門？」。