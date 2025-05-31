新疆「旱地龍舟」衝上熱搜 網讚比賽「不摻一滴水分」

新疆旱地龍舟火上熱搜。（取材自天山網）

端午節 賽龍舟堪稱中國人一年一度的「水上F1」，網友評點各地龍舟大賽「快得千篇一律、沉得五花八門」，而在缺乏水上賽場的新疆 ，則有別開生面的「旱地龍舟」競賽，「不摻一點水分」，打破所有人對划龍舟的想像。有參賽者表示，比完賽胳膊都練出肌肉了，網友更讚：沒水也攔不住傳承的浪花。

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綜合天山網、封面新聞等媒體報導，近日新疆旱地龍舟相關話題頻頻登上各平台熱搜榜單，選手們坐在充氣龍舟上，用雙腿做「槳」，帶動充氣龍舟在地面上快速前行，圍觀民眾笑成一片。相關工作人員表示，這是一場兵地聯合的端午活動，「我們這邊水上划船不太方便，所以想到用這種方式，主要為的是共度端午，營造節日氛圍」。網友看到相關視頻紛紛留言點讚，笑稱「這比賽一點水分都沒有」、「真能整活」、「創意滿分」。

新疆旱地龍舟火上熱搜。（取材自天山網）

新疆的旱地龍舟一戰成名，其他地區的正規龍舟賽也充滿速度和激情，也有各種「花式沉船」，新華網微信 公號整理各地名場面，廣東佛山的疊滘龍舟在在狹窄的河道內輕鬆完成彈射起步、漂移過彎、急停掉頭等高難度動作，網友直呼「感覺要被甩飛了」。貴州銅仁的賽龍舟則憑速度出圈，重慶秀山每支龍舟更像裝了人工渦輪增壓，讓觀眾看得熱血沸騰。

新疆旱地龍舟火上熱搜。（取材自天山網）

有人划得快，也有人沉得快，杭州有龍舟隊划著划著就一頭栽進水裡，龍舟隊員還嘴硬表示，杭州比的不是速度，而是一趟下來龍頭喝到幾口水，讓網友笑噴，有人問「比賽終點設在龍宮嗎？」還有人說「不下水怎麼救屈原？」

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