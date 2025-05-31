西瓜1斤收購價2毛…廣西農扔池塘餵魚 網：中間商太狠
廣西崇左市扶綏縣近期出現大批西瓜滯銷現象，多位瓜農因收購價低、無人問津，無奈將成熟西瓜倒入池塘餵魚或任其爛在地裡，引發社會關注。
據「新京報」報導，山圩鎮一位瓜農表示，今年西瓜收購價僅每斤2毛錢(人民幣，下同)，比往年下降許多，他種的西瓜無法賣出，只能眼睜睜看著10萬斤西瓜被丟棄。他預估整體損失達四、五萬元。一名收購商則指出，連日來當地天氣不穩、下雨頻繁，造成市場需求減少，加劇了滯銷情況。
「江南都市報」也引述一位黃姓瓜農說法指出，種一畝西瓜的成本大約要1500元，但今年每畝頂多只能賣五六百元，「價格太低寧願扔掉，拉出去賣光是工錢就不夠了。」瓜農的無奈在當地並非個案，甚至有種植面積超過200畝的農戶，損失數十萬元。
扶綏縣經濟作物站相關人員表示，目前滯銷的西瓜主要是尾季瓜，因品質較差、保存期短，加上市場供應過剩，導致收購價格大幅下滑。他們已啟動「愛心幫扶」行動，協調企業採購、協會助銷等方式協助瓜農減輕損失。
此事件在網路上引發熱議，許多網友質疑「中間商賺差價過狠」，讓農民血本無歸，也有聲音呼籲地方政府加強產銷協調，或透過電商直播、社區團購等新管道拓展銷售通路，避免農產品被白白浪費。
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