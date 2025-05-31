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西瓜1斤收購價2毛…廣西農扔池塘餵魚 網：中間商太狠

中國新聞組／綜合報導
收購價暴跌又面臨滯銷，廣西扶綏縣山圩鎮不少瓜農們不得不將西瓜扔進池塘餵魚或任其爛在地裡。(視頻截圖)
收購價暴跌又面臨滯銷，廣西扶綏縣山圩鎮不少瓜農們不得不將西瓜扔進池塘餵魚或任其爛在地裡。(視頻截圖)

廣西崇左市扶綏縣近期出現大批西瓜滯銷現象，多位瓜農因收購價低、無人問津，無奈將成熟西瓜倒入池塘餵魚或任其爛在地裡，引發社會關注。

據「新京報」報導，山圩鎮一位瓜農表示，今年西瓜收購價僅每斤2毛錢(人民幣，下同)，比往年下降許多，他種的西瓜無法賣出，只能眼睜睜看著10萬斤西瓜被丟棄。他預估整體損失達四、五萬元。一名收購商則指出，連日來當地天氣不穩、下雨頻繁，造成市場需求減少，加劇了滯銷情況。

「江南都市報」也引述一位黃姓瓜農說法指出，種一畝西瓜的成本大約要1500元，但今年每畝頂多只能賣五六百元，「價格太低寧願扔掉，拉出去賣光是工錢就不夠了。」瓜農的無奈在當地並非個案，甚至有種植面積超過200畝的農戶，損失數十萬元。

扶綏縣經濟作物站相關人員表示，目前滯銷的西瓜主要是尾季瓜，因品質較差、保存期短，加上市場供應過剩，導致收購價格大幅下滑。他們已啟動「愛心幫扶」行動，協調企業採購、協會助銷等方式協助瓜農減輕損失。

此事件在網路上引發熱議，許多網友質疑「中間商賺差價過狠」，讓農民血本無歸，也有聲音呼籲地方政府加強產銷協調，或透過電商直播、社區團購等新管道拓展銷售通路，避免農產品被白白浪費。

收購價暴跌又面臨滯銷，廣西扶綏縣山圩鎮不少瓜農們不得不將西瓜扔進池塘餵魚或任其爛...
收購價暴跌又面臨滯銷，廣西扶綏縣山圩鎮不少瓜農們不得不將西瓜扔進池塘餵魚或任其爛在地裡。(視頻截圖)

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