「贏了不免房租 輸不跪祠堂 」 佛山龍舟房東隊收租是日常

沙步隊部分隊員。(取材自九派新聞／受訪者供圖)

「我有十幾套房」、「我們從來都不在乎獎金，只想贏燒豬回去分給村民」，去年端午節 ，廣東佛山的沙步龍船隊因隊員黎國添的發言走紅網絡，被網友戲稱為「房東隊」。但黎國添日前說：「我們隊裡房最多的人，家裡的房不是按套算。但我們隊不全是房東，只要熱愛龍舟，都能申請加入。」對今年的比賽，他說：「我們要麼就不划，划肯定就是想拿第一。」

九派新聞報導，今年5月27日，在沙步龍船隊的傳統儀式「拜大廟」見到了黎國添。他有著多重身分—沙步經濟社社長、十幾套房的房東以及光伏發電公司的老闆。

由黎國添領軍的沙步龍船隊，雖被戲稱為「房東隊」，但隊員間的關係並非建立在房產之上，而是源於對傳統文化的熱愛與責任心。這支龍船隊並非封閉的俱樂部，而是一個開放的興趣小組，以傳承龍舟文化為使命，成為社交平台，凝聚著各行各業不同身分的隊員。

雖然有關「贏了不免房租，輸了不跪祠堂」的謠言，被黎國添笑著否認，但事實上隊員間的友誼和對比賽過程的尊重，才是他們所看重的。隊伍中並非所有人都是房東，而是具備共同興趣與目標的成員，這種友情和團結，是他們努力將龍舟文化從父輩轉交給下一代的責任。

被問到隊員是否都是房東，他說：「不都是居民樓的房東，有些是廠房的房東，把房子租給老闆們辦廠。咱們隊裡房最多的隊員，家裡房的面積不能用套來算。他的日常就是吃飯、睡覺、打遊戲、划龍舟，偶爾興致來了再去收下房租。」

標榜著「房東隊」身分的龍船隊，其隊長黎國添直言，他們的目標不僅僅是冠軍，更重視比賽的過程，以及運動所帶來的社交互動和文化傳承。年輕一代的加入，讓這個龍船隊成為一個多元的群體，不僅傳承著中華傳統文化，更強調著團隊精神和社會責任。

對今年的比賽有什麽預期，黎國添說：「我們要麼就不划，划肯定就是想拿第一，這就是我們的拼搏精神。去年我們拿了亞軍。」