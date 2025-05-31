董座神隱4個月的頭號央企換帥了 申彥鋒接掌中核集團

申彥鋒。（取材自上觀新聞）

中國兩大央企換帥。在軍工領域反腐風暴下，中國核工業集團有限公司（下稱中核集團）董事長余劍鋒「神隱」4個多月，近日中核集團官網「領導班子」專欄顯示，申彥鋒已出任中核集團董事長、黨組書記，意味余劍鋒已被免職。中國一重集團有限公司（下稱中國一重集團）也由呂智強出任董事長、黨委書記。

綜合澎湃新聞、上海證券報等媒體報導，現年53歲的申彥鋒是核動力科班出身，在進入中核集團前，曾在江蘇核電有限公司一路從設計管理處技術人員當到總經理，於2020年5月調入中核集團，擔任副總經理、黨組成員。

2024年4月，申彥鋒被任命為中核集團董事、總經理、黨組副書記，在余劍鋒「神隱」的這段時間內，各大重要會議與會見均由申彥鋒以黨組副書記、總經理身分主持或出席。

根據官網介紹，中核集團是中央直接管理的大型國有重要骨幹企業，更是國務院國資委央企名錄中的「頭號央企」，目前資產規模約1.4兆元，員工總數18萬人。

另外，中國一重集團高層人士也異動，由呂智強出任董事長、黨委書記。公開資料顯示，呂智強出生於1973年9月，畢業於哈爾濱工業大學熱渦輪機專業，後來獲得哈爾濱工業大學動力機械及工程專業博士學位。

官網資訊顯示，中國一重集團前身為第一重型機器廠，成立於1954年，是中央管理的涉及國家安全和國民經濟命脈的國有重要骨幹企業之一，是國家創新型企業、國家技術創新示範企業，擁有國家級企業技術中心、國家工程研究中心、國家能源重大裝備材料研發中心。