北京17歲中學生從北坡登頂珠峰 全球首位、費用近50萬

李浩榕在當天早晨6點39分成功登頂珠穆朗瑪峰。（取材自央視）

繼征服海拔8201米西藏卓奧友峰之後，北京17歲中學生李浩榕25日早晨登頂世界第一高峰珠穆朗瑪峰，成為中國首位從北坡登頂的青少年，也是全球第一個從北坡登頂珠峰的中國中學生。業內人士說，相較南坡，從北坡登頂難度更大，費用或近50萬元（人民幣，下同，約6.9萬美元）。李浩榕則感謝嚮導和親友，「沒有你們我不可能完成」。

紅星新聞報導，李浩榕也在抖音 帳號分享了自己成功登頂珠峰的視頻，他在留言中再次感謝嚮導洛桑頓珠和索朗次仁，在其登頂途中所提供的保護與幫助是不可或缺的。李浩榕也感謝親人和師友，以及攀登雪山以來陪伴他登山的隊友，「他們對我的支持令我受益匪淺。」

報導指出，據北京第八十中學官方微信 帳號介紹，李浩榕為該校國際部學生，校攀登社成員，成功登頂過海拔5025米的四姑娘山、5895米的非洲最高峰乞力馬扎羅、6178米的青海玉珠峰。西藏自治區人民政府官網文章介紹，2024年10月8日8時10分，李浩榕成功登頂海拔8201米的卓奧友峰，成為中國第一個登頂卓奧友峰的未成年男性。

報導稱，中國登山運動員次仁扎西表示，和南坡相比，從北坡登頂珠峰對挑戰者的要求更嚴格，費用也會更高。從北坡出發抵達海拔8300米以後需要越過「三大台階」，最難的點在於天氣變化。「今年和以往不一樣，天氣變化無常，北坡這邊氧氣稀少，而南坡氧氣更充足一點。」北坡的地形相當於一個大風口，風特別大，因此要求嚴格。

次仁扎西說，想從北坡登頂珠峰，最主要的還是高海拔適應能力。首先需要家人的支持，第二就是要有充足的資金。「如果想登頂珠峰又想安全地回來，北坡這邊的嚮導、公司的要求很嚴格，各項制度都很規範，一般都不會出意外事故。費用或將近50萬元，而且隨著珠峰冰川 融化，這個費用以後還會上漲。」