我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：中國科技集團籌備「沒有Nvidia的未來」 防AI命脈被美掐住

NBA／尼克成功續命 布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

北京17歲中學生從北坡登頂珠峰 全球首位、費用近50萬

中國新聞組／北京30日電
李浩榕在當天早晨6點39分成功登頂珠穆朗瑪峰。（取材自央視）
李浩榕在當天早晨6點39分成功登頂珠穆朗瑪峰。（取材自央視）

繼征服海拔8201米西藏卓奧友峰之後，北京17歲中學生李浩榕25日早晨登頂世界第一高峰珠穆朗瑪峰，成為中國首位從北坡登頂的青少年，也是全球第一個從北坡登頂珠峰的中國中學生。業內人士說，相較南坡，從北坡登頂難度更大，費用或近50萬元（人民幣，下同，約6.9萬美元）。李浩榕則感謝嚮導和親友，「沒有你們我不可能完成」。

紅星新聞報導，李浩榕也在抖音帳號分享了自己成功登頂珠峰的視頻，他在留言中再次感謝嚮導洛桑頓珠和索朗次仁，在其登頂途中所提供的保護與幫助是不可或缺的。李浩榕也感謝親人和師友，以及攀登雪山以來陪伴他登山的隊友，「他們對我的支持令我受益匪淺。」

報導指出，據北京第八十中學官方微信帳號介紹，李浩榕為該校國際部學生，校攀登社成員，成功登頂過海拔5025米的四姑娘山、5895米的非洲最高峰乞力馬扎羅、6178米的青海玉珠峰。西藏自治區人民政府官網文章介紹，2024年10月8日8時10分，李浩榕成功登頂海拔8201米的卓奧友峰，成為中國第一個登頂卓奧友峰的未成年男性。

報導稱，中國登山運動員次仁扎西表示，和南坡相比，從北坡登頂珠峰對挑戰者的要求更嚴格，費用也會更高。從北坡出發抵達海拔8300米以後需要越過「三大台階」，最難的點在於天氣變化。「今年和以往不一樣，天氣變化無常，北坡這邊氧氣稀少，而南坡氧氣更充足一點。」北坡的地形相當於一個大風口，風特別大，因此要求嚴格。

次仁扎西說，想從北坡登頂珠峰，最主要的還是高海拔適應能力。首先需要家人的支持，第二就是要有充足的資金。「如果想登頂珠峰又想安全地回來，北坡這邊的嚮導、公司的要求很嚴格，各項制度都很規範，一般都不會出意外事故。費用或將近50萬元，而且隨著珠峰冰川融化，這個費用以後還會上漲。」

李浩榕發布的登頂珠峰。（視頻截圖）
李浩榕發布的登頂珠峰。（視頻截圖）

微信 冰川 抖音

上一則

安徽小村百年石獅被盜17年 竟現身私人博物館

下一則

手機被沒收 河南高三生逞兇割頸 老師疑失血過多慘死

延伸閱讀

比刀郎還貴…相聲演員岳雲鵬要開演唱會 竟開出「這票價」

比刀郎還貴…相聲演員岳雲鵬要開演唱會 竟開出「這票價」
國安人士：中國以台灣不重要等3元素操作新棄台論

國安人士：中國以台灣不重要等3元素操作新棄台論
阿米塔吉追思會 台灣總統府資政邱義仁出席

阿米塔吉追思會 台灣總統府資政邱義仁出席
美將積極撤銷中國學生簽證 北京：戳穿「自由開放」謊言

美將積極撤銷中國學生簽證 北京：戳穿「自由開放」謊言

熱門新聞

賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

2025-05-23 14:44
中國一名旅客在機場通關時，行李遭檢測出輻射異常。示意圖／聯合報系資料照

等同天天照百次X光…女兒戴1物輻射超千倍 流3個月鼻血

2025-05-25 17:49
上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學演講時稱，他認為解決台灣問題的時機已經越來越成熟。（圖／截自影片）

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

2025-05-25 10:57
中國國家安全部指出，不研究的學者、不營業的商人、不觀光的遊客等，都可能是境外間諜。（圖／截自國安部影片）

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

2025-05-25 09:12
受害者生前照片。（取材自揚子晚報／受訪者供圖）

成都27歲海歸女被砍死 母不捨得洗她衣服 偶爾聞聞味道

2025-05-27 10:30
七旬單親媽媽改嫁後想回家養老，卻被獨子要求交房租。示意圖。（視頻截圖）

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

2025-05-24 08:30

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」

兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」
洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」
法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動

法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」