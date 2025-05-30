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500天騎行41國 成都夫妻用「移動城堡」帶7歲娃看世界

中國新聞組／北京30日電
在拖斗中的墨一。（取材自封面新聞／受訪者供圖）
在拖斗中的墨一。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

四川成都市民李瑞夫妻騎自行車，用拖斗帶著7歲的兒子李墨一（Moe）環遊世界，500天騎行41國，最遠到南極大陸，他將一家人環球旅行的視頻上網分享，收穫大批粉絲，他的社群帳號「李瑞一家的冒險」也火出圈。「讀萬卷書行萬裡路，真的做到極致了」，李瑞說，而拖斗像是李墨一的「移動城堡」，這一路還帶回了孩子樂觀、堅韌和豁達的心境。

據封面新聞報導，在「李瑞一家的冒險」帳號的視頻裡，李墨一在巴黎埃菲爾鐵塔前、在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯地標前、甚至是南極大陸前對著鏡頭打招呼。評論區一條高讚留言這麼寫著：「不敢想像，這個孩子長大後的精神世界有多富足」。

李瑞和妻子都是旅行達人，兩人多年前在台灣騎行時相識，10年前結伴環球騎行。孩子半歲起就跟著李瑞夫妻旅行。在李瑞看來，帶娃環球旅行不單是一次旅行，更融合了教育、成長和家庭關係的多維意義。2023年，李瑞和給正上幼兒園的兒子請了長假，從網上買了一個拖斗，掛在自行車後面搭載兒子。一家人乘坐飛機飛到沙烏地阿拉伯，開啟帶娃騎行環球之旅。

在那之後的500天，這個墨綠色的拖斗更像是李墨一的「移動城堡」，「地球的廣袤無垠和世界的多元以一種流動的方式走到了他的面前」；「出發的時候，他的身高是103公分、體重13公斤，回成都時長到了120公分、21公斤，拖斗車已經快裝不下了」，李瑞說。

在澳洲moe 市，當地市長給同名的墨一送了一本書。（取材自封面新聞／受訪者供圖）
在澳洲moe 市，當地市長給同名的墨一送了一本書。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

在李瑞看來，旅行的意義寶貴的不僅有那些旅途見聞，更有看待世界的眼光，和過程中收獲的那些超越了國別和語言的友誼，他想為孩子的成長找到不一樣的範本。在李瑞家裡，有一面照片牆，上面記錄著環球旅行中那些瞬間，在澳洲墨爾本附近一個名為「MOE」的城市，市長還為同名的小墨送上了兩本圖書。他覺得孩子也一起感受到了美好「地球村」裡的共性。

回到成都，李瑞會給異國朋友們寄出「四川元素」的禮物，熊貓文創、川菜料理等等，延續這份友誼，朋友們也們會來到成都旅遊，在李瑞家作客。

李瑞在網上分享帶娃環球旅行的經歷爆火。（取材自封面新聞）
李瑞在網上分享帶娃環球旅行的經歷爆火。（取材自封面新聞）

李瑞的妻子說，夫妻倆分工明確，她負責孩子的學習輔導，爸爸則負責孩子的體育運動，讓他有一個健康的體魄。周末節假日，李瑞夫婦會帶著孩子報名挑戰大大小小的田徑比賽，在孩子無數次想放棄的時候，抓緊他的手，鼓勵他堅持到最後，一起衝向終點。

李瑞還計畫，寒假和一家人再次開啟環球旅行，這次從俄羅斯坐火車進入北極圈，約15到20天，「我們一起去看貝加爾湖、外興安嶺、海參崴，近距離走進地理和歷史」。

澳洲 阿根廷 俄羅斯

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