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年輕人瘋端午掛艾 傳統習俗玩出新花樣 艾草花束賣爆

中國新聞組／北京30日電
年輕人分享的艾草門掛。（取材自小紅書）
年輕人分享的艾草門掛。（取材自小紅書）

端午節將屆，話題「年輕人開始愛上端午掛艾」29日衝上熱搜，花店、超市裡限定版的「艾草花束」，直播間「爆火」的花式掛艾，社交平台熱度攀升的「DIY掛艾教程」，掛艾—這項傳統習俗被年輕人玩了新花樣：精心挑選、搭配、DIY，甚至加上祝福卡片。

來源：YouTube

新華日報報導，不少網友29日發布自己家掛艾的圖片、視頻，稱這是「中國人的血脈覺醒」。

在南京一家知名連鎖超市，，各式各樣的艾草產品從19.9元人民幣(約2.7美元)到59.9元不等。市民小劉正準備購買端午節掛門的艾草，「從去年開始，我突然發現艾草還能做成花束、龍舟這些高顏值款式，價格雖然不便宜，倒也還可以接受，就想著來挑一個，買個『情緒價值』唄！」

南京漢中門鮮花批發市場裡，幾乎所有的商家都銷售起艾草、菖蒲葉、玉簪葉、香樟果等商品，這些打包好的「端午基礎葉材」一大把的價格大約在十幾元到30元左右。

除此之外，部分商家還推出了面向企業團購的艾草門掛。在一家鮮花批發門店內，價格從二、三十元到五、六十元的艾草產品都銷售火爆。工作人員正忙著製作客戶訂製的一批掛艾花束。

店員說，大概從一周以前門店開始接客戶訂單，一些企業會團購艾草掛飾，一訂就是四、五十單，這兩天臨近端午節了，店裡開始集中製作和派送。

不僅是實體店，掛艾在線上的銷售也十分火熱。南京市民小王在直播間下單了一款名為「納福安康」的艾草花環。她說：「雖然幾十元有點貴，但一年就過一次端午節，氛圍感也很重要。」

除了在超市、花市購買艾草花束外，不少年輕人也會選擇自己動手製作艾草門掛。小薇是一名深度手工愛好者，今年端午節，她打算自己製作艾草的門掛。小薇表示，「最近在網上刷到了不少教程，就想自己試試」。在她看來，自己動手不僅更經濟，也讓傳統節日多了一份親手創造的儀式感與滿足感。

小紅書上，關於「艾草門掛」的話題，有超過668萬的瀏覽量，有不少博主分享出製作材料清單和詳細的製作教程，也有很多網友在評論區曬出自己製作的創意門掛。「腦洞很大」的網友們，突破性地把艾草、菖蒲葉玩出了新花樣—或編成象徵福祿的「葫蘆」，或拗成閃亮的「五角星」，甚至嘗試組合出小小的「龍舟」造型。每一件都堪稱獨一無二的「私人訂製」，讓人忍不住直呼「想要同款」。

與追求精致的小薇不同，同為年輕人的雜誌編輯張鑫號稱自己是傳統民俗的「堅守」派。他的DIY方式來源於家族傳承，「小時候家裡就有掛艾的習俗，我們都是跟著大人在村裡採摘艾草，然後自己紮成一束」。張鑫一直延續著這種略顯「粗獷」的習慣，去菜場購買兩束艾葉，捆起來掛在門上。他說：「精致、好看的艾草花束在我看來不夠樸素，好像不是小時候記憶中的樣子。」

年輕人分享的艾草門掛。（取材自小紅書）
年輕人分享的艾草門掛。（取材自小紅書）

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