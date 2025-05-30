上海樂高樂園開園首日酒店客房 開售1個小時被搶光

上海樂高樂園酒店開園首日客房及套餐一個半小時內售罄。(取材自紅星新聞)

上海樂高樂園 度假區28日宣布，將於28日晚8點開啟一日票及酒店銷售服務，遊客可通過官方APP及微信 小程序、在線旅遊平台及社交平台旗艦店購買。在樂高樂園官方微信小程序搜索發現，當晚開票後一小時左右，上海樂高樂園酒店在開園首日入住的最便宜的標準家庭房及「標準家庭房+一日票」的套餐已售完，隨後除套房外的客房也很快售罄。

據澎湃新聞報導，四種房型分別為標準家庭房，開園首日的價格為2400元人民幣(約333美元)/晚；園景家庭房，開園首日的價格為2760元/晚；園景家庭套房，開園首日的價格為6563元/晚；尊享園景家庭套房，開園首日的價格為7463元/晚。

其中，套房包含上海樂高樂園兩大一小兩日票；而開園首日「標準家庭房+一日票」的價格為3458元、「園景家庭房+一日票」的價格為3818元。

「上海樂高樂園開園首日正好是我女兒的生日，早就想好要帶她去了。」遊客秦先生表示，為了提前搶票，他早就註冊了會員，一早就買好了7月5日的門票。

28日晚8點，李佳琦直播間作為上海樂高樂園度假區官方合作的唯一首發達人直播間，不到半小時售出門票近3000張。

值得注意的是，此前，5月7日10點起，上海樂高樂園開園限量年卡（含試運營門票）/酒店套餐（含試運營門票）開售。由於會員提前24小時搶購，致部分套餐6日已售罄。

上海樂高樂園將於今年7月5日正式開園。在樂園官方小程序上，目前已經可以購買首日至今年8月31日的門票。

首日標準票價為549元，適用於購票當日13周歲以上至60周歲以下的人群，2周歲至12周歲的兒童可購買兒童票，票價為439元，60周歲以上老年人票價同為439元。

由於上海樂高樂園開園日期為暑假期間，屬於旺季時段，首日549元的價格為高峰日價格。

對此，已經有網友表示狠狠期待，「除了太遠沒缺點」。但有網友覺得離價格偏高，「這個價格寧願去迪士尼 」。