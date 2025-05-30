我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：中國科技集團籌備「沒有Nvidia的未來」 防AI命脈被美掐住

NBA／尼克成功續命 布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

擔憂…中留學生自稱「哈佛難民」：開始找機票準備離美

中國新聞組／北京31日電
哈佛的外籍生占27%，其中不少是中國學生。圖為哈佛大學畢業典禮。(美聯社)
哈佛的外籍生占27%，其中不少是中國學生。圖為哈佛大學畢業典禮。(美聯社)

美國政府宣布將強硬撤銷中國學生簽證並暫停簽證預約後，媒體報導稱，許多已獲美國大學錄取通知的中國學生陷入了集體絕望，大呼「好日子到頭了」。自稱「哈佛難民」的哈佛大學中國留學生們憤怒之餘也猶如驚弓之鳥，有人開始刪除在社媒發布的反美內容，部分崗位甚至已拒絕中國留學生申請，讓他們不得不準備離開美國，也有三成仍在觀望。

路透報導，在美國政府宣布將「強硬」撤銷中國學生簽證、並指示海外使領館暫停新學生簽證預約後，許多已獲得美國大學錄取通知的中國學生陷入了深深的絕望。

環球時報報導，多名在美中國留學生說，這一突如其來的簽證政策升級使他們原本就不確定的未來變得更加難以預測，其中有不少人已開始考慮備選方案，包括調整學業規畫、刪除社交媒體內容、甚至關注轉往其他國家繼續學業的可能性。

「七成擔憂，三成觀望。」一名在哥倫比亞大學就讀的中國留學生這樣形容他當前的心態。在現實壓力下，他已開始大量刪除自己在社交媒體發布的內容，「現在還是小心為上，要全部過一遍」。來自中國的留學生雷雨哲正在德克薩斯大學奧斯汀分校讀碩士，原計畫前往賓夕法尼亞大學讀博，他對念完碩士回中國後，8月還能否再次入境美國十分擔憂，若簽證被撤銷，他將尋求去香港的高校繼續學業。

美國頻繁向國際學生尤其是中國留學生開刀，影響到了這些中國學生的長期規畫。上述哥倫比亞大學的中國留學生說，他計畫申請的多個美國智庫實習機會已經都因身分受限而難以繼續，部分崗位甚至已明確拒絕中國留學生申請。同樣令人擔憂的還有校園氛圍的變化，近期哥大多名國際學生出於對「報復性懲罰」的擔憂，主動辭去了學生組織的職務，「如今國際學生的處境很敏感」。

留學服務機構新航道高級副總裁、留學服務事業部CEO劉威表示，美國留學仍是大部分中國學生的首選，但在一些敏感專業，如航空航天、晶片等領域，因為在簽證審查上存在較長審理周期，許多家庭為降低風險，有一部分人群轉向了其他國家。如果未來出現簽證暫停等極端情況，建議學生和家長提前做好多國申請準備，將英國、澳洲、新加坡等國家作為備選方案。

另據英國廣播公司報導，在中國社交平台小紅書上，一些在讀的中國留學生形容自己為「哈佛難民」。目前在哈佛攻讀公共管理碩士學位的中國留學生姜方洲說，過去一周對於中國留學生來說，「非常像過山車，讓人很驚心動魄」，「是否需要馬上離境，這是大家考慮的第一問題。有的同學已經開始看機票，馬上準備離開了」。

中國留學生 學生簽證 哥倫比亞大學

上一則

年輕人瘋端午掛艾 傳統習俗玩出新花樣 艾草花束賣爆

下一則

印度撿到未爆中製空空導彈、將反向研製 解放軍：不怕

延伸閱讀

美將撤銷中國留學生簽證 中方：已嚴正交涉促美糾正錯誤

美將撤銷中國留學生簽證 中方：已嚴正交涉促美糾正錯誤
哈佛畢業致詞 中國留學生：盼維護國際多元

哈佛畢業致詞 中國留學生：盼維護國際多元
移民法學者鄧新源教授談取消中國留學生簽證問題

移民法學者鄧新源教授談取消中國留學生簽證問題
部分中生簽證恐不保 專家：美國人難想像中國有多少共產黨員

部分中生簽證恐不保 專家：美國人難想像中國有多少共產黨員

熱門新聞

賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

2025-05-23 14:44
中國一名旅客在機場通關時，行李遭檢測出輻射異常。示意圖／聯合報系資料照

等同天天照百次X光…女兒戴1物輻射超千倍 流3個月鼻血

2025-05-25 17:49
上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學演講時稱，他認為解決台灣問題的時機已經越來越成熟。（圖／截自影片）

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

2025-05-25 10:57
中國國家安全部指出，不研究的學者、不營業的商人、不觀光的遊客等，都可能是境外間諜。（圖／截自國安部影片）

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

2025-05-25 09:12
受害者生前照片。（取材自揚子晚報／受訪者供圖）

成都27歲海歸女被砍死 母不捨得洗她衣服 偶爾聞聞味道

2025-05-27 10:30
七旬單親媽媽改嫁後想回家養老，卻被獨子要求交房租。示意圖。（視頻截圖）

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

2025-05-24 08:30

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」

兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」
洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」
法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動

法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」