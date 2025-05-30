擔憂…中留學生自稱「哈佛難民」：開始找機票準備離美

哈佛的外籍生占27%，其中不少是中國學生。圖為哈佛大學畢業典禮。(美聯社)

美國政府宣布將強硬撤銷中國學生簽證 並暫停簽證預約後，媒體報導稱，許多已獲美國大學錄取通知的中國學生陷入了集體絕望，大呼「好日子到頭了」。自稱「哈佛難民」的哈佛大學中國留學生 們憤怒之餘也猶如驚弓之鳥，有人開始刪除在社媒發布的反美內容，部分崗位甚至已拒絕中國留學生申請，讓他們不得不準備離開美國，也有三成仍在觀望。

路透報導，在美國政府宣布將「強硬」撤銷中國學生簽證、並指示海外使領館暫停新學生簽證預約後，許多已獲得美國大學錄取通知的中國學生陷入了深深的絕望。

環球時報報導，多名在美中國留學生說，這一突如其來的簽證政策升級使他們原本就不確定的未來變得更加難以預測，其中有不少人已開始考慮備選方案，包括調整學業規畫、刪除社交媒體內容、甚至關注轉往其他國家繼續學業的可能性。

「七成擔憂，三成觀望。」一名在哥倫比亞大學 就讀的中國留學生這樣形容他當前的心態。在現實壓力下，他已開始大量刪除自己在社交媒體發布的內容，「現在還是小心為上，要全部過一遍」。來自中國的留學生雷雨哲正在德克薩斯大學奧斯汀分校讀碩士，原計畫前往賓夕法尼亞大學讀博，他對念完碩士回中國後，8月還能否再次入境美國十分擔憂，若簽證被撤銷，他將尋求去香港的高校繼續學業。

美國頻繁向國際學生尤其是中國留學生開刀，影響到了這些中國學生的長期規畫。上述哥倫比亞大學的中國留學生說，他計畫申請的多個美國智庫實習機會已經都因身分受限而難以繼續，部分崗位甚至已明確拒絕中國留學生申請。同樣令人擔憂的還有校園氛圍的變化，近期哥大多名國際學生出於對「報復性懲罰」的擔憂，主動辭去了學生組織的職務，「如今國際學生的處境很敏感」。

留學服務機構新航道高級副總裁、留學服務事業部CEO劉威表示，美國留學仍是大部分中國學生的首選，但在一些敏感專業，如航空航天、晶片等領域，因為在簽證審查上存在較長審理周期，許多家庭為降低風險，有一部分人群轉向了其他國家。如果未來出現簽證暫停等極端情況，建議學生和家長提前做好多國申請準備，將英國、澳洲、新加坡等國家作為備選方案。

另據英國廣播公司報導，在中國社交平台小紅書上，一些在讀的中國留學生形容自己為「哈佛難民」。目前在哈佛攻讀公共管理碩士學位的中國留學生姜方洲說，過去一周對於中國留學生來說，「非常像過山車，讓人很驚心動魄」，「是否需要馬上離境，這是大家考慮的第一問題。有的同學已經開始看機票，馬上準備離開了」。