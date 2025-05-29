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頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝被罵一頓

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頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

世界新聞網／輯
中國一名女子在上海浦東機場通關時，因為妝化太濃看起來和護照照片不同而讓人臉辨識機器辨識失敗，機場人員當場要求她卸妝，並在過程中對她不斷碎念和訕笑。(翻攝 Instagram @wchinapost )
中國一名女子在上海浦東機場通關時，因為妝化太濃看起來和護照照片不同而讓人臉辨識機器辨識失敗，機場人員當場要求她卸妝，並在過程中對她不斷碎念和訕笑。(翻攝 Instagram @wchinapost )

中國一名女子在上海的機場通關時，因為臉上妝容太濃導致臉部辨識機器辨識失敗，她被機場官員要求當場卸妝到看起來跟護照照片一樣，這名女子一臉無奈卸妝的影片在網路瘋傳，有人嘲笑女子妝化太濃，但有更多網友同情女子被機場人員羞辱還被拍影片，也有人質疑辨識機器才是問題，認為機場應該升級設備。

紐約郵報（New York Post）報導，Instagram帳號@wchinapost轉發了這則原本在中國社群媒體上的影片，一名女子在浦東機場因為妝化太濃讓人臉辨識機器辨識失敗，導致她無法通關，被要求卸妝。

影片中女子不停以卸妝棉擦拭全臉，表情難堪無奈，應該是機場人員的拍攝者不停怒罵女子，要求女子把臉上的妝全部卸掉，直到和護照上的照片長得一樣，還質疑女子為什麼要化這樣的妝，根本是自找麻煩。

被要求卸妝的女子全程都未說話，一手拿手機當鏡子，另一手拚命用卸妝棉擦拭眼妝，拍攝者除了不停碎唸，還嘲笑女子擦得很大力，讓卸妝女子不滿，似乎推了拍攝者一下，拍攝者回罵她不該對她發脾氣，現場氣氛非常尷尬。

根據陸媒報導，這件事發生在去年9月，因為影片中拍到女子的登機證，上面日期顯示為2024年9月2日，但影片近日才被大量轉傳並登上熱搜，引起網友熱議，看過的人反應兩極。

有網友嘲笑女子，說她妝化成那樣是在角色扮演，不是正常的妝，另一人說女子在現實生活中可沒有濾鏡可戴，但也有網友同情她的遭遇，認為她已經努力卸妝且夠尷尬了，拍攝者實在不需要唸個不停，也有人覺得機場人員這樣很羞辱人，不該嘲笑她，這麼做很不好也不好笑，根本是在霸凌女子。

也有網友認為真正的問題是臉部辨識機器，認為機場應該升級設備，質疑妝化比較濃就認不出來，有人說科技應該讓生活更方便，而不是讓人感覺受辱。

臉部辨識 護照 飛行旅遊

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