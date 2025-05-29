我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克告別DOGE：剛對川普預算法案表達失望 將回歸本業特斯拉

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

中國滿級小孩哥 中學生「手搓」探空火箭升空 高度逾萬米

中國新聞組／北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
深圳中學生「手搓」火箭上天。（取材自深圳衛視深視新聞）
深圳中學生「手搓」火箭上天。（取材自深圳衛視深視新聞）

中國首枚由深圳、北京、河北、山東等地中學生航天愛好者自主研製的10公里級氣象探空火箭「飛燕一號」，27日在青海冷湖成功發射，火遍全網，相關視頻引發網友熱烈討論。

深圳中學生「手搓」火箭研發團隊。（取材自深圳衛視深視新聞）
深圳中學生「手搓」火箭研發團隊。（取材自深圳衛視深視新聞）

深圳中學生利用課餘時間「手搓」探空火箭發射成功，網友紛紛稱讚「太厲害了」、「現在的中學生強得『可怕』」、「人類滿級小孩哥」。

深圳衛視深視新聞報導，27日上午，「飛燕一號」點火發射一分鐘後，遙測數據顯示，火箭在青海冷湖最高飛行高度海拔為1萬0555.7米，地面接收站成功收到計畫採集的氣象數據。

「飛燕一號」探空火箭全長1.52米，飛行高度可達到8000米以上，最大飛行速度約2馬赫（約為2450.16千米/時），由氣動結構分系統、航電載荷分系統、發動機分系統和地面站分系統組成。

「飛燕一號」的研製始於2024年6月26日，來自深圳、北京、河北、山東等地中學生航天愛好者，在北京錦繡航天科普基地開展方案論證，完成了火箭的初步設計。之後回到各自學校按照火箭研製的規範流程，系統性地完成了火箭的設計、實驗、加工、集成、裝配和測試。

深圳中學生王裕寧擔任「飛燕一號」探空火箭總設計師。（取材自深圳衛視深視新聞）
深圳中學生王裕寧擔任「飛燕一號」探空火箭總設計師。（取材自深圳衛視深視新聞）

深圳新安中學（集團）燕川中學高二學生王裕寧擔任該火箭的總設計師。王裕寧從小就對火箭、宇宙充滿好奇，並系統研學航天知識。在燕川中學航空航天特色教育體系支持下，他牽頭組建「紅箭航天社團」，學習火箭設計、燃料調配、航電控制等專業知識。

據了解，燕川中學「紅箭航天社團」參與「飛燕一號」除火箭發動機外的全部設計、組裝與仿真測試工作。地面站控制軟件也是由該校學生開發，該系統可成功調用百度地圖和其他數據庫，實時接收火箭飛天的各種數據。

創新人才教育研究會執行會長李春林指出，「飛燕一號」探空火箭是中學拔尖創新人才培養的一次大膽實踐。

百度

上一則

顏值生產力…河南景區月薪3萬徵「帥哥NPC」關鍵條件曝

下一則

全網羨慕了 山東超狂村 男女滿22歲就免費分1套100平米房

延伸閱讀

返程爆炸 SpaceX星艦連3次測試失敗 馬斯克：有很大的改進空間

返程爆炸 SpaceX星艦連3次測試失敗 馬斯克：有很大的改進空間
中國發射「天問二號」執行10年任務 盼找太陽系「起源密碼」

中國發射「天問二號」執行10年任務 盼找太陽系「起源密碼」
憂AI發展缺電 馬斯克：中發電量像火箭升空 美卻停滯了

憂AI發展缺電 馬斯克：中發電量像火箭升空 美卻停滯了
東航C919再增航線 虹橋直飛深圳

東航C919再增航線 虹橋直飛深圳

熱門新聞

賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

2025-05-23 14:44
中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
中國一名旅客在機場通關時，行李遭檢測出輻射異常。示意圖／聯合報系資料照

等同天天照百次X光…女兒戴1物輻射超千倍 流3個月鼻血

2025-05-25 17:49
上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學演講時稱，他認為解決台灣問題的時機已經越來越成熟。（圖／截自影片）

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

2025-05-25 10:57
賴清德20日發表總統就職周年講話，央視新聞台主播同日播報國台辦回應時，竟口誤將「兩岸」稱成「兩國」，引發兩岸網友熱烈討論。（取材自央視）

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

2025-05-22 06:30
中國國家安全部指出，不研究的學者、不營業的商人、不觀光的遊客等，都可能是境外間諜。（圖／截自國安部影片）

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

2025-05-25 09:12

超人氣

更多 >
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」

用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保
南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃

南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃