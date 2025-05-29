中國滿級小孩哥 中學生「手搓」探空火箭升空 高度逾萬米

深圳中學生「手搓」火箭上天。（取材自深圳衛視深視新聞）

中國首枚由深圳、北京、河北、山東等地中學生航天愛好者自主研製的10公里級氣象探空火箭「飛燕一號」，27日在青海冷湖成功發射，火遍全網，相關視頻引發網友熱烈討論。

深圳中學生「手搓」火箭研發團隊。（取材自深圳衛視深視新聞）

深圳中學生利用課餘時間「手搓」探空火箭發射成功，網友紛紛稱讚「太厲害了」、「現在的中學生強得『可怕』」、「人類滿級小孩哥」。

深圳衛視深視新聞報導，27日上午，「飛燕一號」點火發射一分鐘後，遙測數據顯示，火箭在青海冷湖最高飛行高度海拔為1萬0555.7米，地面接收站成功收到計畫採集的氣象數據。

「飛燕一號」探空火箭全長1.52米，飛行高度可達到8000米以上，最大飛行速度約2馬赫（約為2450.16千米/時），由氣動結構分系統、航電載荷分系統、發動機分系統和地面站分系統組成。

「飛燕一號」的研製始於2024年6月26日，來自深圳、北京、河北、山東等地中學生航天愛好者，在北京錦繡航天科普基地開展方案論證，完成了火箭的初步設計。之後回到各自學校按照火箭研製的規範流程，系統性地完成了火箭的設計、實驗、加工、集成、裝配和測試。

深圳中學生王裕寧擔任「飛燕一號」探空火箭總設計師。（取材自深圳衛視深視新聞）

深圳新安中學（集團）燕川中學高二學生王裕寧擔任該火箭的總設計師。王裕寧從小就對火箭、宇宙充滿好奇，並系統研學航天知識。在燕川中學航空航天特色教育體系支持下，他牽頭組建「紅箭航天社團」，學習火箭設計、燃料調配、航電控制等專業知識。

據了解，燕川中學「紅箭航天社團」參與「飛燕一號」除火箭發動機外的全部設計、組裝與仿真測試工作。地面站控制軟件也是由該校學生開發，該系統可成功調用百度 地圖和其他數據庫，實時接收火箭飛天的各種數據。

創新人才教育研究會執行會長李春林指出，「飛燕一號」探空火箭是中學拔尖創新人才培養的一次大膽實踐。