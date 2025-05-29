愛情感動全網…得獎買給妳 湖北男獲獎哽咽癌逝女友沒等到

劉楚昕和女友。(取材自極目新聞)

青年作家劉楚昕日前斬獲第二屆漓江文學獎，他在廣西領獎時，哽咽追憶已故女友，說自己常跟女友說「如果小說發表了、獲獎了，一定給她買化妝品、買衣服。」但女友卻在讀博士期間罹癌去世，對於沒能讓女友沒有等到這天到來感到不捨，他的獲獎感言在網上暴火，引發關注。

據極目新聞報導，漓江文學獎得主劉楚昕在13歲就萌生作家夢，之後十幾年一直在寫作、投稿，卻也屢敗屢戰，一直被退稿，但他從未放棄。他2017年在武漢 大學讀博期間，遇到了初戀女友，他回憶他們的互動，「有時候散步的時候我突然不說話了，我女朋友就問我『你是不是要回去寫作了？』我說，是。」

劉楚昕說，談戀愛的時候，他經常跟女友說，如果小說發表了、獲獎了，一定給她買化妝品、買衣服。但他的女友沒有等來這一天。女朋友愛聽的歌裡有句歌詞，「越過山丘，卻發現無人等候」。女友曾對他說，如果有一天他獲獎了，身邊的人可能不在了，沒想到，一語成讖。2021年女友因患胃癌不幸去世了。

頒獎現場他表示手機裡，還留著許多兩人的合照和影片，他說「我曾經設想過很多遍，我獲獎後要在獲獎台上講出女友的故事，讓人們記住她。我從來沒有遇到過像她這麼美好和善良的人。」劉楚昕說。