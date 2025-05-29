高山湖防漏 重慶天池用不鏽鋼鋪底 網嘲「原來是水盆」

武陵山森林公園天池。(取材自小紅書)

近日，有網友發現重慶武陵山森林公園內的「天池」湖泊，池底與池壁竟是由不鏽鋼鋪設而成，引發關注。該高山湖泊位於海拔1800米處，水面面積約2.7萬平方米，保水量近15萬立方米，使用656.76噸、厚3毫米的304不鏽鋼建造，景點介紹牌上寫著「全球最大不鏽鋼底高山湖泊」。媒體質疑為何要在天然環境內使用不鏽鋼鋪底，也引起自然環境應如何維護的討論。

據「瀟湘晨報」報導，景區表示，天池是公園飲用水源，選用不鏽鋼鋪設主要為了防滲漏與保持水質。工作人員說，「因為是喀斯特地貌，為了把水關住才用不鏽鋼」，另有工作人員補充，「這個湖修了2000多萬(人民幣，下同)，對水質沒有影響，而且湖本來就很火。」指出有著不鏽鋼底部的湖泊，本來就相當有名氣。

根據「AI 看天下」報導，304不鏽鋼具備良好耐腐蝕性與焊接密封性，適合接觸飲用水環境，成本又低於更高等級的316不鏽鋼，是景區在經濟與功能性間的折衷選擇。此外，其耐用性高、壽命可達50年以上，亦常見於餐具及食品容器等與水質安全密切相關的應用。

然而，此舉仍引發輿論兩極。「正觀新聞」評論指出，雖有助於解決地形難題，也讓湖面看起來波光粼粼，但高昂造價及人工痕跡明顯，令人質疑是否有更環保、經濟的替代方案。媒體呼籲相關部門提供科學依據與權威解釋，平衡自然保護與工程技術之間的關係，避免「人造美」凌駕於生態原貌之上。