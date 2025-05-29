顏值生產力…河南景區月薪3萬徵「帥哥NPC」關鍵條件曝

「帥哥NPC」負責在園區內與遊客互動。(取材自小紅書)

中國河南 洛陽重渡溝景區近日發布一則招募公告，月薪高達3萬元（人民幣，下同）徵求18歲至28歲、陽光帥氣的大男孩擔任「潘安體驗官」，當景區內的NPC（非玩家角色），只要「夠帥、夠敢聊」能與遊客互動、合照就行，工作無須任何學歷要求。該消息一出，引發網友熱烈討論，直呼「帥真的可以當飯吃！」

綜合香港 01、界面新聞、網易報導，近年來內地多個景區為吸引遊客，紛紛祭出創意招數，其中「高顏值NPC」已成為新興趨勢。歡樂谷集團旗下天津、重慶、深圳等多地景區，在3月就曾發布招募廣告，尋找「顏值能打」、「鏡頭感足」、「善於社交」的NPC，無論男女均可參加。而位於河南省洛陽市的該景區也不例外，曾以河南版「綠野仙蹤」火出圈，今年推出「鮮花瀑布」更是吸引不少女性遊客前往拍照打卡。

而這次標題為「月薪3萬尋找當代潘安」的招募啟事，招聘條件包含年齡介於18至28歲、陽光帥氣、有體力、擁有高顏值，會拍照，且需具備「社牛天花板」的社交能力，能夠與陌生人自然互動、侃侃而談。園方表示目前已經收到很多履歷，不只素人帥哥投遞，也有不少網紅悄悄參與報名。

消息在網路上引起大量關注，許多網友留言表示，「顏值就是生產力，對景區來說，這買賣划算啊」、「只要帥哥就可以了，必須真的帥才行」、「帥哥就是吃香啊！好賺錢，顏值能還債」、「難以想像招募的HR每天會有多開心，這面試的不都得是帥哥美女啊」。

對此，網友看法不一。有人對景區的這種做法表示認可，是不錯的營銷手段。也有人覺得此類做法助長了不正確的價值觀。但無論看法如何，這些NPC經常在社交平台上爆紅，為景區帶來大量人流。業界也分析認為，結合高顏值與角色互動的景區營運方式，已逐漸成為中國文旅產業的新變現模式。