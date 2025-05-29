我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

法庭擋川普關稅 白宮副幕僚長米勒：司法政變失控

中國天問二號成功升空 開啟小行星探測與採樣返回之旅

中國新聞組／香港29日電
西昌衛星發射中心29日凌晨1時31分用長征三號乙運載火箭，成功將行星探測工程天問二號探測器發射升空。(新華社)
西昌衛星發射中心29日凌晨1時31分用長征三號乙運載火箭，成功將行星探測工程天問二號探測器發射升空。(新華社)

據中國國家航天局消息，西昌衛星發射中心29日凌晨1時31分用長征三號乙Y110運載火箭，成功將行星探測工程天問二號探測器發射升空。火箭飛行約18分鐘後，將探測器送入地球至小行星2016HO3轉移軌道。此後，探測器太陽翼正常展開，發射任務取得圓滿成功。

香港文匯報報導，天問二號主要任務目標是對小行星2016HO3進行探測、取樣並返回地球，此後再對主帶彗星311P開展科學探測。小行星2016HO3是人類目前發現的地球準衛星之一。

天問二號任務工程目標：一是突破弱引力天體表面取樣、高精度相對自主導航與控制、小推力轉移軌道設計等一系列關鍵技術。二是為小行星起源及演化等前沿科學研究提供探測數據和珍貴樣品。

科學目標則聚焦於測定小行星和主帶彗星的多項物理參數。一是測定小行星和主帶彗星的軌道參數、自轉參數、形狀大小、熱輻射特性等物理參數，開展軌道動力學研究。二是開展小行星和主帶彗星的形貌、物質組分、內部結構以及可能的噴發物等研究。三是開展樣品的實驗室分析研究，測定樣品物理性質、化學與礦物成分、同位素組成和結構構造，開展小行星和太陽系早期的形成與演化研究。

此次發射任務圓滿成功，僅僅是天問二號任務漫長探測過程的「第一步」。天問二號任務技術難度大，工程風險高，共包含發射段、小行星轉移段、小行星接近段、小行星交會段、小行星近距探測段、小行星採樣段、返回等待段、返回轉移段、再入回收段、主帶彗星轉移段、主帶彗星接近段、主帶彗星交會段、主帶彗星近距探測段等13個飛行階段。

其中，小行星探測和採樣返回包括9個階段，發射段順利完成後，探測器進入小行星轉移段，這一階段將持續約1年，期間需實施深空機動、中途修正等操作，直至距離小行星約3萬公裏處。

隨後依次進入小行星接近段、交會段、近距探測段，在近距探測段按照「邊飛邊探、逐步逼近」原則，對小行星開展懸停、主動繞飛等探測，確定採樣區後進入採樣段。

完成採樣任務後，探測器將經歷返回等待段、返回轉移段，在返回轉移段接近地球，返回艙與主探測器分離，之後獨自進入再入回收段，預計於2027年底著陸地球並完成回收。

此後，主探測器則繼續飛行，前往主帶彗星311P，開展後續探測任務。

西昌衛星發射中心29日凌晨1時31分用長征三號乙運載火箭，成功將行星探測工程天問...
西昌衛星發射中心29日凌晨1時31分用長征三號乙運載火箭，成功將行星探測工程天問二號探測器發射升空。(新華社)

香港

上一則

今年高考派出AI實時監場 半秒就能抓40種作弊

下一則

燒肉店討出資款 「霸總」張翰挨告上熱搜 工作室緊急回應了

延伸閱讀

全球暖化持續加劇 未來5年升溫破1.5℃機率達7成

全球暖化持續加劇 未來5年升溫破1.5℃機率達7成
研究發現 夏威夷火山噴發出黃金及其他貴金屬

研究發現 夏威夷火山噴發出黃金及其他貴金屬
蘇聯時代金星探測器 漂流53年墜地球 殘骸掉印度洋上空

蘇聯時代金星探測器 漂流53年墜地球 殘骸掉印度洋上空
地球上最快樂地方 迪士尼70周年慶樂不可支

地球上最快樂地方 迪士尼70周年慶樂不可支

熱門新聞

賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

2025-05-23 14:44
中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
中國一名旅客在機場通關時，行李遭檢測出輻射異常。示意圖／聯合報系資料照

等同天天照百次X光…女兒戴1物輻射超千倍 流3個月鼻血

2025-05-25 17:49
上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學演講時稱，他認為解決台灣問題的時機已經越來越成熟。（圖／截自影片）

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

2025-05-25 10:57
賴清德20日發表總統就職周年講話，央視新聞台主播同日播報國台辦回應時，竟口誤將「兩岸」稱成「兩國」，引發兩岸網友熱烈討論。（取材自央視）

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

2025-05-22 06:30
中國國家安全部指出，不研究的學者、不營業的商人、不觀光的遊客等，都可能是境外間諜。（圖／截自國安部影片）

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

2025-05-25 09:12

超人氣

更多 >
哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保
南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃

南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃