中國天問二號成功升空 開啟小行星探測與採樣返回之旅

西昌衛星發射中心29日凌晨1時31分用長征三號乙運載火箭，成功將行星探測工程天問二號探測器發射升空。(新華社)

據中國國家航天局消息，西昌衛星發射中心29日凌晨1時31分用長征三號乙Y110運載火箭，成功將行星探測工程天問二號探測器發射升空。火箭飛行約18分鐘後，將探測器送入地球至小行星2016HO3轉移軌道。此後，探測器太陽翼正常展開，發射任務取得圓滿成功。

香港 文匯報報導，天問二號主要任務目標是對小行星2016HO3進行探測、取樣並返回地球，此後再對主帶彗星311P開展科學探測。小行星2016HO3是人類目前發現的地球準衛星之一。

天問二號任務工程目標：一是突破弱引力天體表面取樣、高精度相對自主導航與控制、小推力轉移軌道設計等一系列關鍵技術。二是為小行星起源及演化等前沿科學研究提供探測數據和珍貴樣品。

科學目標則聚焦於測定小行星和主帶彗星的多項物理參數。一是測定小行星和主帶彗星的軌道參數、自轉參數、形狀大小、熱輻射特性等物理參數，開展軌道動力學研究。二是開展小行星和主帶彗星的形貌、物質組分、內部結構以及可能的噴發物等研究。三是開展樣品的實驗室分析研究，測定樣品物理性質、化學與礦物成分、同位素組成和結構構造，開展小行星和太陽系早期的形成與演化研究。

此次發射任務圓滿成功，僅僅是天問二號任務漫長探測過程的「第一步」。天問二號任務技術難度大，工程風險高，共包含發射段、小行星轉移段、小行星接近段、小行星交會段、小行星近距探測段、小行星採樣段、返回等待段、返回轉移段、再入回收段、主帶彗星轉移段、主帶彗星接近段、主帶彗星交會段、主帶彗星近距探測段等13個飛行階段。

其中，小行星探測和採樣返回包括9個階段，發射段順利完成後，探測器進入小行星轉移段，這一階段將持續約1年，期間需實施深空機動、中途修正等操作，直至距離小行星約3萬公裏處。

隨後依次進入小行星接近段、交會段、近距探測段，在近距探測段按照「邊飛邊探、逐步逼近」原則，對小行星開展懸停、主動繞飛等探測，確定採樣區後進入採樣段。

完成採樣任務後，探測器將經歷返回等待段、返回轉移段，在返回轉移段接近地球，返回艙與主探測器分離，之後獨自進入再入回收段，預計於2027年底著陸地球並完成回收。