我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克告別DOGE：剛對川普預算法案表達失望 將回歸本業特斯拉

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

中國不缺大學生？ 今年高考報名人數少7萬 8年來首度減少

中國新聞組／北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國教育部28日公布2025年全國高考報名人數為1335萬人，較上年的1342萬人減少7萬人。（中新社）
中國教育部28日公布2025年全國高考報名人數為1335萬人，較上年的1342萬人減少7萬人。（中新社）

一年一度高考將至，中國教育部28日公布2025年全國報名人數為1335萬人，較上年的1342萬人減少7萬人。這是中國高考自2017年以來，報名人數首次減少；媒體分析指出，適齡人口減少、升學路徑不再只有單一的高考「獨木橋」，是八年來首次考生減少的重要原因。

本報系聯合報報導，從歷年公告數據來看，中國在2015年至2017年的高考報名人數（分別為942萬人、940萬人、940萬人）保持在940萬左右，自2018年升至975萬人，此後穩步上升，去年突破1300萬人關口，達到1342萬人，創下中國高考報名人數的歷史新高，直至今年該數據才回落，打破多年來報考人數持續增加的趨勢。

值得注意的是，近年中國考研究所的趨勢也出現變化。北京晚報旗下新媒體「北晚在線」近期指出，2015年，中國研究所考試報名人數為164.9萬人，2023年研究所考試報名人數快速增長到474萬，達到高峰。而後連兩年下降，2025年，中國的研究所考試報名人數下降至388萬人，較2024年的438萬減少50萬人。

據報導，這一現象也讓中國近年出現不少關於「學歷還有用嗎」的討論；中國人民大學教育學院副教授吳秋翔認為，長期以來，勞動市場存在「學歷依賴慣性」，過分偏好名校背景、學歷標籤。社會文化則將名校學歷視為「成功人生」的標配，對學歷的追逐崇拜形成集體焦慮，促使年輕人提升學歷以尋求安全感。

吳秋翔表示，當高學歷群體從事送外賣、當網紅等引發社會熱議，當大學教育從少數人的特權，變成多數人的基本素養時，傳統「學歷等於社會地位」的等式被打破。

另，由南京大學學者創辦的「群學書院」分析稱，近期，中國網路一句流行論述「中國現在不缺大學生，缺的只是交學費的人」，道出中國當下高等教育規模擴張背後的隱憂。

群學書院指，數據顯示，2025年中國高校畢業生預計將達1222萬人，創改革開放40多年來最高紀錄，但2024屆畢業生中有眾多人尚未落實工作職位，前兩屆的畢業生也持續參與就業競爭，「就業市場的壓力空前巨大，學歷貶值成為無法迴避的話題。」

至於高考人數降低，上觀新聞則指出，適齡人口減少是其中一個重要原因；2025年參加高考的大多為2006年、2007年出生的孩子。數據顯示，2006年出生人口數量為1581萬人，2007年出生人口數量為1591萬人，相較於以前的出生人口都較少。

此外，教育政策調整也產生影響，升學路徑不再只有單一的高考「獨木橋」；報導指出，近年來，職業教育得到前所未有的重視，中職、高職升入本科院校的通道不斷拓寬，促使部分學生選擇職業教育，一定程度上影響高考的報名人數。

高考 升學 教育部

上一則

「潮汕最牛違建」不願被沒收…估價逾億「英之園」一夜夷平

下一則

北京拉攏歐洲半導體 擬鬆綁稀土管制

延伸閱讀

川普促哈佛招收外籍生人數「上限約15%」

川普促哈佛招收外籍生人數「上限約15%」
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保
8年來首次減少 中國今年高考考生降至1335萬人

8年來首次減少 中國今年高考考生降至1335萬人
撞高考 張學友東莞演唱會改期

撞高考 張學友東莞演唱會改期

熱門新聞

賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

2025-05-23 14:44
中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
中國一名旅客在機場通關時，行李遭檢測出輻射異常。示意圖／聯合報系資料照

等同天天照百次X光…女兒戴1物輻射超千倍 流3個月鼻血

2025-05-25 17:49
上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學演講時稱，他認為解決台灣問題的時機已經越來越成熟。（圖／截自影片）

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

2025-05-25 10:57
賴清德20日發表總統就職周年講話，央視新聞台主播同日播報國台辦回應時，竟口誤將「兩岸」稱成「兩國」，引發兩岸網友熱烈討論。（取材自央視）

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

2025-05-22 06:30
中國國家安全部指出，不研究的學者、不營業的商人、不觀光的遊客等，都可能是境外間諜。（圖／截自國安部影片）

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

2025-05-25 09:12

超人氣

更多 >
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」

用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保
南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃

南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃