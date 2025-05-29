中國不缺大學生？ 今年高考報名人數少7萬 8年來首度減少

中國教育部28日公布2025年全國高考報名人數為1335萬人，較上年的1342萬人減少7萬人。（中新社）

一年一度高考 將至，中國教育部 28日公布2025年全國報名人數為1335萬人，較上年的1342萬人減少7萬人。這是中國高考自2017年以來，報名人數首次減少；媒體分析指出，適齡人口減少、升學 路徑不再只有單一的高考「獨木橋」，是八年來首次考生減少的重要原因。

本報系聯合報報導，從歷年公告數據來看，中國在2015年至2017年的高考報名人數（分別為942萬人、940萬人、940萬人）保持在940萬左右，自2018年升至975萬人，此後穩步上升，去年突破1300萬人關口，達到1342萬人，創下中國高考報名人數的歷史新高，直至今年該數據才回落，打破多年來報考人數持續增加的趨勢。

值得注意的是，近年中國考研究所的趨勢也出現變化。北京晚報旗下新媒體「北晚在線」近期指出，2015年，中國研究所考試報名人數為164.9萬人，2023年研究所考試報名人數快速增長到474萬，達到高峰。而後連兩年下降，2025年，中國的研究所考試報名人數下降至388萬人，較2024年的438萬減少50萬人。

據報導，這一現象也讓中國近年出現不少關於「學歷還有用嗎」的討論；中國人民大學教育學院副教授吳秋翔認為，長期以來，勞動市場存在「學歷依賴慣性」，過分偏好名校背景、學歷標籤。社會文化則將名校學歷視為「成功人生」的標配，對學歷的追逐崇拜形成集體焦慮，促使年輕人提升學歷以尋求安全感。

吳秋翔表示，當高學歷群體從事送外賣、當網紅等引發社會熱議，當大學教育從少數人的特權，變成多數人的基本素養時，傳統「學歷等於社會地位」的等式被打破。

另，由南京大學學者創辦的「群學書院」分析稱，近期，中國網路一句流行論述「中國現在不缺大學生，缺的只是交學費的人」，道出中國當下高等教育規模擴張背後的隱憂。

群學書院指，數據顯示，2025年中國高校畢業生預計將達1222萬人，創改革開放40多年來最高紀錄，但2024屆畢業生中有眾多人尚未落實工作職位，前兩屆的畢業生也持續參與就業競爭，「就業市場的壓力空前巨大，學歷貶值成為無法迴避的話題。」

至於高考人數降低，上觀新聞則指出，適齡人口減少是其中一個重要原因；2025年參加高考的大多為2006年、2007年出生的孩子。數據顯示，2006年出生人口數量為1581萬人，2007年出生人口數量為1591萬人，相較於以前的出生人口都較少。

此外，教育政策調整也產生影響，升學路徑不再只有單一的高考「獨木橋」；報導指出，近年來，職業教育得到前所未有的重視，中職、高職升入本科院校的通道不斷拓寬，促使部分學生選擇職業教育，一定程度上影響高考的報名人數。