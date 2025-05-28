碗底有驚喜？印標語「你像豬一樣能吃」中連鎖店挨轟

曹氏鴨脖店的餐盤印著「你像豬一樣能吃」。(取材自上游新聞)

一名雲南網友近日在社群平台發文投訴，稱在連鎖餐飲品牌「曹氏鴨脖」用餐時，發現店裡使用的麻辣燙碗底印有「你像豬一樣能吃」字樣，令人錯愕。該網友說，碗緣寫著「碗底有驚喜」，沒想到是一句帶有侮辱意味的話語，「一點都不好笑，只覺得不被尊重」。店家隨後回應「只是開玩笑」，並對引發顧客不悅表達歉意。

上游新聞報導，「從送閨密麵10碗」再到「領汽水一百瓶」，不少評論區的食客曬出了在曹氏鴨脖就餐的碗底截圖，標語大多以發放福利為主。與發文者薯薯感受相似的消費者則質疑曹氏的行銷方式很越界，「像豬」明顯是對顧客的不尊重。 「把貶損性話語包裝成了幽默互動，但結果卻是消費者的觀感並不好。」也有網友認為，此句文案「無傷大雅」，商家並無貶損惡意。

據報導，該店老闆曾女士回應，印有「你像豬一樣能吃」文字的碗的確在店鋪中使用，是她去年11月份自行訂做的，「我刷到短影片平台有類似的標語，覺得有趣還是特意去買的。」曾女士一再強調，初衷絕非惡意侮辱消費者， 「我們同批還訂購了其他標語的碗，比如『吃完了棒棒噠』、『免單』、『返現兩元』、『飲料一瓶』等，如果顧客不能接受『你像豬一樣能吃』的標語，可以在稱菜時告知店內員工，不使用這個碗盛菜，提前避開。」

曾女士說，該碗使用半年來第一次有顧客提出異議，她確實未想到會造成顧客的不愉快，對此她深感抱歉。，「這句話僅是調侃，就是抱著開玩笑的心態。」

湖南曹氏鴨脖餐飲管理有限公司相關工作人員也表示，連鎖店的餐具公司並未做過統一的規範要求，均由店舖自行經營管理。針對麻辣燙碗底標語引起的網路熱議，該工作人員強調，總部從未統一發布過這樣的活動， 「此類行銷活動都是門市自行策畫的。」

餐飲業資深人士、前知名麻辣燙品牌新媒體營運經理張盼倩指出，品牌以「冒犯式幽默」拉近和年輕消費者的距離時，一定要把握好尺度，警惕為流量犧牲用戶體驗， 「畢竟餐飲做的是長期口碑。」