教授稱「廣東人滾水燙碗惡心」輿論炸鍋：傳統文化招誰惹誰

廣東人吃飯前燙碗的習俗引發討論。(取材自抖音)

中國管理學者汪中求近日在抖音 影片中稱，對廣東人用「滾水燙碗筷」習慣感到「惡心」，引發熱議，廣東網友批評他不尊重地方文化。輿論發酵後，汪中求表示，影片被歪曲事實，斷章取義。

揚子晚報報導，汪中求表示，自己是對一些餐廳已經使用了經過塑封與消毒的碗筷，顧客仍習慣用熱水再燙一次這件事感到不舒服；「我們認為經過了國家正規的消毒部門消毒過的碗筷，應該是嚴謹的、符合標準的，讓消費者可以放心使用的。」

他提到：「但現實不是這樣，我們去廣東很多地方用餐，經常需要把碗筷拿出來用開水燙洗，並且要把撕下的塑膠紙和洗完的髒水倒到器皿裡，這個做法讓人很不舒服。」

對於「惡心」一詞引發的風波，汪中求說自己本意是為了引起社會對提高餐飲業服務標準的關注，有人惡意把其中一段內容拿出來傳播，挑起某個區域對風俗文化的反擊。

不過，廣東網友對此並不埋單。有網友指出，燙碗是廣東的飲食文化傳統，是與茶文化密不可分的生活習慣。極目新聞評論指出：「一句『惡心』，不光廣東人聽了會生氣，誰聽了都會覺得，燙個碗而已，招誰惹誰了？汪專家不燙碗就算了，為什麼要對別人習慣指手畫腳？」

不過也有挺汪的人從科學層面認為，幾秒鐘的熱水並無法真正殺菌，反而可能導致二次污染。對此，廈門市場監管局曾進行實驗，結果顯示：使用70℃以上的熱水沖燙，可在一定程度上降低大腸桿菌檢出率，但難以完全消滅細菌，也無法有效去除洗滌劑殘留。