霸榜150周 孫穎莎刷新國際乒聯世界排名積分

中國女子乒乓球選手孫穎莎以1萬1900分，刷新現行世界排名體系的積分紀錄。（新華社）

國際乒聯27日公布最新一期世界排名，中國球員孫穎莎 以1萬1900分繼續霸榜女子單打第一，這一積分也刷新她自己創造的歷史最高積分紀錄，這也是孫穎莎自2022年7月19日首次登頂女單世界第一後，連續第150周位居世界第一。中國隊選手在女單、男單、女雙和混雙四個單項上占據世界第一。

在剛結束的2025年多哈世乒賽上，孫穎莎在女單決賽中4比3擊敗隊友王曼昱奪冠，同時收穫2000分的冠軍積分，替換原有最低有效積分（1000分），使得總積分淨增1000分，最終達到1萬1900分的新高，穩居世界第一。這也是孫穎莎繼2024年10月成為新積分體系首位突破1萬分的球員後，第三次打破自己保持的紀錄。

國際乒聯於2022年應用新的世界排名規則，運動員的世界排名積分由過去12個月內取得的8站最高積分之和組成。2024年10月，孫穎莎的世界排名積分首次突破萬分大關。今年2月，在世界乒乓球職業大聯盟（WTT）新加坡 大滿貫賽上奪冠後，孫穎莎的積分增至1萬1300分，如今她再次刷新這一紀錄。

孫穎莎與隊友王曼昱、陳幸同、王藝迪、蒯曼位列女單世界前五。她們之後是四位日本選手—張本美和、伊藤美誠、早田希娜和大藤沙月。

男子單打方面，中國隊同樣表現強勁對抗，林詩棟穩居世界第一，王楚欽 排名第二，梁靖昆則名列第五。在多哈世乒賽男單決賽不敵王楚欽的巴西選手雨果·卡爾德拉諾位列第三。

就雙打而言，世乒賽冠軍組合王曼昱/蒯曼首次登頂女子雙打世界排名第一，林詩棟/蒯曼同樣位居混列雙榜首，王楚欽/孫穎莎排名第二，繼續保持勢均力敵。