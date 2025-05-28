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留學生「嘴替」？ 哈佛國際生禁令 姚安娜：還好我畢業了

中國新聞組／北京28日電
姚安娜2020年6月從哈佛畢業。(取材自微博)
姚安娜2020年6月從哈佛畢業。(取材自微博)

美國總統川普近期不斷對哈佛大學出手，取消該校招收國際學生的資格。雖然該禁令已遭聯邦地方法院裁定暫停執行，但仍引發近7000名外籍學生擔憂；連帶準備前往哈佛就學的中國學子也遭遇美簽卡關的現況，成為「哈佛難民」。「華為二公主」姚安娜就是哈佛出身的學霸，她在被問到此事時，一句「還好自己畢業了」引爆熱搜。

姚安娜是華為創始人任正非的小女兒，她在2016年以ACT滿分的成績提前被哈佛大學本科錄取，學習電腦科學與統計學，2020年6月從哈佛大學畢業。

有網友在機場偶遇姚安娜，提及次事件，姚安娜表示看到了這個新聞，回應「還好自己畢業了」。這名頂著「哈佛學霸」標籤的頂流爽文女主，一句話替留學生找到了「嘴替」。部分網友讚賞姚安娜「無公主病」，但也有聲音質疑其職業選擇與學歷關聯性，認為「哈佛背景對演藝事業助力有限」。

另據鳳凰網報導，在哈佛大學與白宮政策抗爭之際，還未前往美國的「準哈佛生」卻在簽證這關被卡住了。

拿到哈佛大學offer、原計畫今年9月入讀的丁鷗(化名)日前到北京的美國大使館遞交申請材料，簽證官見到哈佛大學的錄取通知就收走她的護照，遞回一張AP單據（指行政處理中），簽證何時發放，使館回覆「不確定，等通知」。

在美國國土安全部22日宣布「取消哈佛大學招收國際學生和訪問學者資格」之後，哈佛大學中國留學生的美國簽證普遍遭「卡」。丁鷗加入一個超過300人哈佛大學新生群裡，還未面簽或入境美國的中國留學生幾乎都面臨同樣的困擾。

報導指出，倪天天(化名)今年將從哈佛大學教育學院畢業，她明顯感受到大學校園普遍呈現出一種「恐慌」的氛圍，主要來自於反猶言論審查、ICE四處在大學校園抓人並遣返。校園內各個建築也新設置了門禁，憑卡出入。「我們可以實實在在感覺到，學校是真的害怕有人進來抓人」。

一些持有F1簽證的哈佛學生在社交媒體上曬自己的護照，給自己打上「哈佛難民」的標籤，「我被哈佛大學退學了」變成小紅書熱搜第一位話題，閱讀量高達929.4萬。 

哈佛大學 姚安娜 簽證

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